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Авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов, сообщили СМИ
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Авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские авиакомпании предупредили о скором подорожании билетов из-за весеннего скачка цен на горючее. Об этом сообщает «Коммерсант».
В частности, издание ссылается на письмо компании «Аэрофлот» турагентам, в котором говорится об увеличении топливного сбора для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы. Единственным исключением станет «Победа», поскольку она не находится под коммерческим управлением авиаперевозчика.
По данным издания, повышение составит 200 рублей на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей — для бизнес-класса. Изменения могут затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
Другие авиакомпании пока не говорят о конкретных сроках повышения цен, однако признают, что увеличение стоимости билетов «неизбежно». Кроме того, ряд зарубежных перевозчиков также уведомили о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах.
"Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%", — сообщил источник «Коммерсанта».
Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиакеросина.
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