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В России подорожают авиабилеты
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Российские авиакомпании предупредили о неизбежном подорожании билетов 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Reuters
Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Издание поясняет, что перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на горючее на 20 процентов. Напрямую авиакомпании пока не говорят о повышении цен, но признают, что билеты «неизбежно подорожают». Собеседник газеты рассказал, что если текущая тенденция продолжится, «в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10 процентов».
В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупреждала о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний.
23 июля сообщалось, что розничные цены на бензин в России упали. В период с 16 по 20 июля стоимость марок АИ-92 и АИ-95 снизилась в среднем на 4 и 9 копеек, до 41,7 и 44,5 рубля за литр соответственно.
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