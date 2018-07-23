Китайцы захватили Дальний Восток

Русский конец

Китайские туристы за последние годы потеснили российских на пьедестале самых взбалмошных, надоедливых и неуправляемых. Теперь они терроризируют местных жителей своей манерой орать во всю глотку и портить отдых тем, кому «посчастливилось» оказаться по соседству. Несмотря на попытки правительства вразумить своих граждан, китайцы по праву заняли первое место среди самых ненавистных путешественников. «Лента.ру» взглянула на китайский турбизнес в России глазами гида-переводчика и разобралась, как он устроен, и почему к нему лучше не приближаться.

«И тут один начинает ссать прямо в урну посреди центральной площади», — именно так заканчивается рассказ российского гида о том, как китайцы из его тургруппы ждали появления бесплатного туалета в центре одного из российских городов.

Туристы из Китая за последние четыре года стали чуть ли не самыми частыми гостями России. Вывески с иероглифами на вокзалах, центральных улицах и в аэропортах российских городов стали чем-то привычным, а умение говорить на китайском уже мало кого удивляет.

С тех пор, как в 2014 году рубль для китайцев подешевел в два раза, туристы из Поднебесной толпами повалили через границу закупаться дешевыми духами, одеждой, украшениями и шоколадом. C конца 1990-х шоппинг-туры в приграничные китайские города были для жителей Дальнего Востока обычным планом на выходные. Спустя почти два десятилетия ситуация изменилась радикально. Те, кто раньше втюхивал русским туристам дешевые джинсы, от которых кожа на ногах за несколько часов становились цвета индиго, сами приехали в Россию за уссурийским бальзамом, якобы повышающим потенцию и излечивающим от всех болезней, брендовыми сумками, в два раза более дешевой европейской косметикой и даже (кто бы мог подумать) древесной чагой.

Российская сторона, конечно, не сразу сориентировалась в таком резком развороте на Восток, но со временем приспособилась, а в эпицентре событий оказался туристический бизнес. Во многих регионах для студентов-китаистов был навсегда решен вопрос летней практики и подработки. Для более предприимчивых такое открытие Китая стало настоящей золотой жилой: выкачивать из туристов деньги — дело не самое сложное, а когда они нескончаемым потоком едут из страны с населением в полтора миллиарда человек, о финансовых проблемах можно вообще перестать беспокоиться.

Туризм — бизнес не для чистоплотных. Каждый, кто хоть раз выезжал на отдых в составе туристической группы, однажды начинал подозревать, что его обманывают. Экскурсия, кажется, могла быть и подешевле, в ресторане как-то подозрительно нет ни одного местного, а в сувенирном магазине, продавцы почему-то понимают на вашем родном языке. Если тот факт, что турфирмы возят гостей только по определенным местам, от которых имеют прибыть, будет для кого-то открытием, то продолжать читать этот текст не рекомендуется, иначе можно и вовсе потерять веру в человечество. Если же вы всегда знали, что везде обман, и та статуэтка буддийского божества, купленная в Пекине, стоит на самом деле не 150, а 3 юаня — ликуйте: российские гиды за вас отомстили.

Прокладки и карусели в Царском селе

Проблем с китайцами не оберешься, ни в Кремле, ни в Екатерининском дворце. В московские и питерские музеи провести группу без специальной лицензии и аккредитации, на которую, в свою очередь, нужно потратить несколько месяцев и десятков тысяч рублей, нельзя. Однако мошеннические схемы действуют везде. Так, например, наняв «прокладку», как их называют в узких кругах, китайский гид может спокойно водить группу по Эрмитажу . Задача «прокладки» проста: получить лицензию музея, молча сопровождать группы и, разумеется, получать за это деньги. По-китайски, естественно, ни слова говорить не нужно. Другая забава некоторых китайских гидов, безотказно действующая почти везде, — карусель. К сожалению, для большинства европейцев китайцы все еще «на одно лицо», а потому провести по одним билетам несколько групп — не вопрос.

Главная проблема китайского туризма в Россию — практически полная бесконтрольность. Если в Москве Санкт-Петербурге ситуацию еще можно назвать тяжелой, но стабильной, то за Уралом события можно описать одним словом: беспредел. Согласно межправительственному соглашению, заключенному еще в нулевых, китайские туристы могут въезжать на территорию России без визы в составе тургруппы. В то же время, у нее должен быть сопровождающий, которым, как правило, является китаец. В документе этот человек именуется именно «сопровождающим», а не «гидом» и не «переводчиком». Такой профессии по российскому закону не существует, а значит, отследить, чем он занимается на территории России довольно сложно, его деятельность никак не регламентируется. Эти сопроводители, как правило, и являются гидами. Закон, обязывающий группы въезжать в Россию только под руководством гида, который обязательно должен быть российским гражданином, в Госдуму не могут внести уже несколько лет.

Из-за отсутствия соответствующего законодательства, китайские деньги зачастую даже не пересекают российскую границу. Китайская фирма вывозит туристов в Россию, где с ними работает китайский гид. Живут, как правило, в принадлежащих китайцам нелегальных гостиницах, а едят в китайских ресторанах, так как русскую пищу больше одного раза за поездку они переварить не в состоянии. Кроме того, российские фирмы вынуждены идти на поводу и выполнять условия китайских заказчиков: нанимать нелегальных гидов без соответствующей квалификации и различными способами избегать уплаты налогов. Например, получать деньги за исполнение заказа под видом какой-то другой финансовой операции. По словам владельцев российских компаний, пока из такого порочного круга выйти невозможно.

И все же рассказы столичных гидов о волчьих законах турбизнеса не идут ни в какое сравнение с дальневосточной действительностью. В истории владивостокских гидов-переводчиков вообще трудно поверить, только если самому лично не столкнуться с тем, с чем они сталкиваются каждый день.

Владивосток — это Китай!

«Это основатель СССР, великий вождь пролетариата — Владимир Ленин. В каждом российском городе есть посвященный ему памятник. Во Владивостоке он изображен с протянутой ввысь правой рукой, указывающей на Восток. Как он однажды сказал: «Владивосток хоть и далеко, но город-то нашенский»», — на этих словах рассказчика прерывает либо неодобрительный гул, либо ехидный гогот. Тут гиды обычно шутят, что Ленин ловит такси, потому что истинный смысл движения непременно вызывает острый приступ переживаний из-за исторической несправедливости. «Чего несешь! Все знают, что Хайшеньвэй (китайское название Владивостока — прим. „Ленты.ру“) — китайский!», — это самые политкорректные из комментариев.

Абсолютное большинство китайцев свято верит, что и Хабаровск и Благовещенск — вотчина китайцев, а русские вероломно забрали их Северные территории, но совсем скоро вернут.

«Самый трэш в работе с китайцами это то, что у них какие-то кошмарные стереотипы о России, — рассказывает Олег, гид-фрилансер из Владивостока. — Почти все уверены, что территория это китайская, и они никогда не упустят возможность тебе об этом напомнить». Многих туристов обрабатывают еще до прибытия в город. Говорят, что интересного во Владивостоке ничего нет, «походите, посмотрите, все-таки он наш был когда-то».

Такая промывка мозгов, кстати, термин, появившийся в Китае, — причина невозможности объяснить китайцам, что расплачиваться в российских магазинах юанями нельзя. Изумлению их нет предела также, когда они узнают, что не все русские говорят по-китайски.

С площади Ленина, что расположена напротив железнодорожного и морского вокзалов, начинается любая обзорная экскурсия по Владивостоку. После осмотра неказистой статуи напротив унылого серого здания главпочтамта , группа переходит дорогу и отправляется на причал, где расположены магазины сувениров, золота и янтаря. Здесь у китайцев есть около часа на покупки. Гиды за это время должны убедить их в том, что именно эта матрешка за четыре тысячи рублей необходима господину Вану, а его жена и дочь в высшей степени нуждаются в золотой цепочке, которая как минимум на 40 процентов дороже, чем была до того как китайцы зашли в магазин. Поэтому, кстати, в большинстве ювелирных во время посещения туристов для русских покупателей действуют скидки.

Развод — дело тонкое

Умение разводить китайцев на покупки — жизненно необходимый навык, без него не будет заработка. Фиксированной оплаты труда у гидов нет. Как правило вся прибыль — проценты от суммы, потраченной китайцами в магазине. Но и тут не все так просто. Купила группа, скажем, янтаря на 150 тысяч рублей, 50-60 процентов этих денег уходит турфирме, половина оставшегося — китайскому коллеге. Так, получается, что от общей выручки с группы, российский гид получает от 20 до 40 процентов. Иногда он уходит домой со 100 тысячами, иногда — с парой сотен рублей.

«Бывает, приезжают из совсем маленьких деревень, денег у них нет, ничего не покупают. Ходишь по жаре с ними 8 часов вхолостую», — делятся гиды. Есть и другие неприбыльные типы туристов. Первый — обеспеченные китайцы из Шанхая, Гонконга или с Тайваня. Они обычно приезжают посмотреть, а не «затариться». Перед ними, по признаниям переводчиков, даже бывает стыдно. «Туристической программы для них нормальной нет, ведь в основном все держится на посещении магазинов, хотя в Приморье есть, что показать: острова, пляжи дикие, — с сожалением рассказывает студент-практикант Антон. — Вид у таких туристов обычно удрученный. Дороги плохие, внешний вид города ни в какое сравнение не идет даже с самым захудалым китайским городком».

Экскурсионная программа — отдельная головная боль. В Москве и Санкт-Петербурге достопримечательности не закончатся, даже если водить группу по городу три дня без перерыва на еду и сон. В дальневосточных городах смотреть особо не на что, поэтому приходится выкручиваться. Хотя по признаниям, а если быть точнее, жалобам, самих гидов, хоть ты как не изворачивайся, осыпающиеся фасады зданий и пару монументов советским воинам-освободителям не сделаешь ни Зимним дворцом, ни музеем-заповедником Царицыно.

И все же если житель Владивостока, пусть без специального образования, сможет рассказать про город и страну что-то близкое к реальности, то китайские гиды иногда в попытке удивить туристов сочиняют небылицы, от которых волосы встают дыбом даже на ладонях. Из их уст можно услышать и про разрешенное в России многоженство из-за гендерного дисбаланса, и про то, что где-то в Уссурийском заливе с берега видна Северная Корея , а вовсе не город Большой Камень

Дикий Восток

В туристическом бизнесе Дальнего Востока разворачиваются события, которые можно сравнить разве что с золотой лихорадкой на Диком Западе, только дикий тут Восток.

«Конечно, не надо забывать что жесть творится и в самом Китае, и в Таиланде и в других местах. Но Владивосток — это гротеск», — считает отработавшая в туриндустрии города несколько лет Алеся.

Разводят китайцев не только русские. Китайских гидов в этом искусстве переплюнуть не удавалось еще никому. Дополнительную плату берут за все: за обед в русском ресторане и выступление третьесортных певцов в национальных костюмах, за прогулку на катере, за поход в туалет.

«Была у меня группа как-то из приграничных городов, покупать ничего не хотели, у них российские товары уже почти во всех магазинах есть. Тогда китайская коллега придумала выход: говорит, скажи им, что если ничего в магазинах не купят, то завтра у них не будет автобуса, — делится Антон. — Я им довольно деликатно это озвучил, но они как-то не сильно обрадовались, а одна вообще начала на камеру меня снимать. Ну, коллега не растерялась, вырвала у нее телефон и видео удалила».

В другой раз помощница Антону попалась еще более находчивая. Узнав, что туристы хотят самостоятельно вызвать такси и погулять по центру, предложила найти «русского друга», переодеть его в полицейского и отправить вслед чересчур самостоятельным туристам. По сценарию, он должен был найти их и «снять» штраф. Антон, конечно, от такой затеи отказался.

«Китайцев самих бесит, что их обманывают собственные сограждане, — говорит Алеся. — Была как-то история: китайский гид начал туристам втирать то ли обязательную экскурсию, то ли дополнительную плату за морепродукты на обеде. В общем, побили его прямо на ходу в автобусе. Вот так, едет водитель, а ему в лобовое стекло прилетает китайский гид».

На подвязке у опытного китайского экскурсовода всегда есть пара проституток. Деньги за услуги белых женщин с китайцев можно стрясти бешеные. Однако каково же было удивление Алеси, когда одна из супружеских пар внезапно запросила мальчика. Для тех, у кого в жизни важнее денег могут быть только деньги, невыполнимых задач нет, и готовый оказать услугу все-таки, по ее свидетельствам, нашелся. Конечно, секс за деньги — это, скорее, дополнительный сервис, а вот стриптиз в вечернюю программу входит довольно часто. Причем в увеселительном мероприятии участвует вся семья: и мамы с папами, и бабушки, и дети.

Бюджет подождет

Исследованием его проблем занимается Петербургская лаборатория изучения китайского туризма. По словам ее директора Полины Рысаковой, плачевное положение дел выгодно структурам, непосредственно задействованным в серых схемах. Кроме того, такие проблемы характерны не только для китайского туризма, но и для других направлений. На вопрос нужны ли китайские туристы вообще, или от них больше убытков, член петербургской Ассоциации гидов переводчиков китайского языка Виктория отвечает уклончиво. По ее словам, дело вовсе не в том, что именно китайский туризм — сплошное надувательство, а в том, что из-за такой непрозрачности российской экономики белый китайский турбизнес России побаивается, а потому нишу занимают те, с кем в самом Китае власти активно борются. Поэтому как только Россия начнет более конкретно регулировать турбизнес, китайцы начнут приносить российским городам благо.

Во Владивостоке, например, война нелегальным китайским гостиницам и общепитам объявлялась неоднократно, но ни к чему не приводила. Это наталкивает на мысль, что не слишком то власти и хотят от них избавляться. Почему — другой вопрос. Один из результатов такого саботажа: убытки, которые несет российский бизнес. Другой — полная беззащитность русских гидов перед лицом турфирм, на которые они работают.

Виноваты в этом, конечно, не российские гиды и не китайские. Виновата система, которая позволяет так бездарно растрачивать возможности въездного туризма в Россию. При всем негативном отношении к подопечным сами гиды считают, что даже китайские туристы заслуживают большего. А пока так называемый турбизнес больше похож на крупномасштабное мошенничество, чем на реальную статью бюджетного дохода.