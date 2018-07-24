Экспедиция «Байкал-Аляска» выдвинулась с Чукотки

Историко-географическая экспедиция "Байкал-Аляска" во вторник покинула Чукотский полуостров и взяла курс на США — в город Ном. Сейчас в составе экипажа, идущего на надувном катамаране морского класса "Искатель" из Петропавловска-Камчатского в Анкоридж, осталось три человека, сообщила корреспонденту ТАСС представитель экспедиции Анна Важенина.
"В поселке Провидения команда благодаря сотрудникам национального парка "Берингия" починила сломанный мотор, поскольку от него во многом будет зависеть переход через открытое море. Капитан проанализировал карты, посмотрел прогнозы погоды и принял решение идти из чукотского поселка Провидения в американский Ном прямым путем, без остановки на острове Святого Лаврентия. Однако стихия может внести свои корректировки в планы команды", — рассказала Важенина.
В Номе экспедиция планирует быть 25-26 июля, там впервые за маршрут к ним присоединится американский участник. В первом пункте пребывания на Аляске команда задержится на два-три дня, чтобы пообщаться с коренными жителями и продолжить съемки фильма. Затем экспедиция возьмет курс на Датч-Харбор.
Второй этап экспедиции стартовал 17 июня в Петропавловске-Камчатском. Длина маршрута, пролегающего через Анадырь, Ном, Датч-Харбор и Анкоридж, составит 6 тыс. километров. В прошлом году катамаран "Искатель" прошел от Иркутска до Камчатки 7 тыс. км.
Главная цель похода — показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес-проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.