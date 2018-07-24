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Пассажиров в «Шереметьево» ждут проблемы с багажом
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Аэропорт «Шереметьево» предложил пассажирам переносить багаж самостоятельно 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: Christian Charisius DPA/ Globallookpress
Руководство воздушной гавани рекомендует пассажирам до конца июля самостоятельно сдавать и получать багаж.
Московский аэропорт «Шереметьево» рекомендует своим пассажирам самостоятельно получать и сдавать багаж на рейс из-за сбоя в системе транспортировки. Сбой произошел в тоннеле под летным полем между северными и южными терминалами.
Пассажиры будут проносить свой багаж самостоятельно с 23 июля по 30 июля между северным и южным павильонами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Данная мера позволит пассажирам своевременно получить свой багаж в конечном пункте прибытия.
Неполадки в работе системы транспортировки багажа начались из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле. Работники воздушной гавани, проектировщики и поставщики оборудования работают над устранением дефекта.
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