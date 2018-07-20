Российских туристов «застраховали» от обмана

Российских туристов не выгонят из отеля

Туристические фирмы, отправляющие россиян на отдых за рубеж, до начала поездки должны будут выдавать клинетам документы, подтверждающие оплату гостиниц. Сегодня такой нормы нет, и этим пользуются нечистоплотные владельцы туркомпаний: они просто не перечисляют средства на счёт принимающей стороны, от чего страдают честные туристы.

Андрей Палкин и После того, как в начале июля структура крупного туроператора «Натали Турс» «Панорама Тур» аннулировала все туры на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года, а 3 июля прекратил деятельность другой туроператор — DSBW-Tours, подправить законодательство взялись депутаты из «Единой России» Иван Белеков . Законопроект единороссов 17 июля был рекомендован к принятию в первом чтении Комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Обманул? Неси убытки!

Год назад в Санкт-Петербурге прекратило работу агентство «Магазин хороших путёвок». Туристы приезжали в аэропорт и уже там узнавали, что деньги за их туры и авиабилеты не были переведены туроператорам. Пострадало несколько сотен человек. При этом несколько месяцев до этого агентство, привлекая покупателей, продавало путёвки со скидками до 50 процентов.

По данным ассоциации «Турпомощь», за прошедший год заявления о выходе из ассоциации написали 20 туроператоров, причём основные нарушения связаны с неоплатой проживания в отелях. А самым громким скандалом о банкротстве турфирмы стала история с «Тед Тревел». За рубежом тогда оказались 755 российских граждан. Совместными усилиями Ростуризма , «Турпомощи» и участников рынка их вывезли на родину.

Чтобы исключить подобные случаи, депутаты хотят прописать в статье 10 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», что документы об оплате гостиницы турфирма должна будет предоставить клиенту не позднее чем через сутки с момента получения от него денег. Кто установку нарушит, должен будет заплатить штраф в размере 10 процентов от суммы, переданной в счёт оплаты гостиницы. Турист же получит право требовать расторжения договора и возврата всей уплаченной суммы.

Греция, Кипр, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Израиль, Доминиканская Республика. 38 миллионов поездок за границу совершили россияне в 2017 году. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 19,8%. Самые популярные зарубежные направления среди россиян — Турция

«Действующее законодательство не предусматривает обязанности для туроператоров подтверждать оплату гостиницы перед туристом. Наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором гостиничных услуг. Соответственно, у отельеров есть возможность не заселять туриста. А этот законопроект направлен на защиту их интересов, повышение качества предоставляемых услуг и позволит значительно снизить незапланированные финансовые риски наших граждан», — высказал «Парламентской газете» свою точку зрения по поводу инициативы глава Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев.

Будущее — за электронными путёвками

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает предложение коллег из Госдумы. Он уверен, что в случае принятия инициативы количество бездомных туристов за рубежом будет сведено к нулю.

«Разумеется, каждый выезжающий гость должен иметь гарантии оплаченного отеля. Есть система платежей между туроператорами и принимающей стороной, эти договорные отношения установлены в международной практике», — напомнил «Парламентской газете» сенатор.

При этом он не сомневается, что предложенная мера всё равно будет носить временный характер, так как будущее — за системой электронных путёвок, которая уже заработала в России с 1 июля. «Именно в этой системе, когда все туроператоры к ней подключатся, будет размещаться информация об отелях и оплате за них», — уточнил Рязанский.

Наличие у клиента ваучера однозначно не свидетельствует об оплате туроператором гостиничных услуг. Соответственно, у отельеров есть возможность не заселять туриста.

Он добавил, что электронная система — это система строгой отчётности, по которой клиент всегда может предъявить претензии и дойти до судебного разбирательства.

Как обезопасить себя от нештатных ситуаций При выборе туроператора проверьте, состоит ли он в Федеральном реестре (russiatourism.ru), и обратите внимание на размер финансовой гарантии. При покупке тура важно сравнивать цены у разных операторов и агентств. Если стоимость путёвки занижена более чем на 20 процентов, есть смысл насторожиться.

Внимательно прочитайте договор с турагентством и проверьте, кто выступает его туроператором и какова у него гарантия. Если отель отказывается вас заселять, поскольку номер не оплачен туроператором, решите, хотите ли вы продолжать поездку или вернуться домой. Если выбран первый вариант, стоит заплатить за отель самому и сохранить все платёжные документы для обращения к страховщику. Если второй — то надо звонить в ассоциацию «Турпомощь».