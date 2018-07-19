К туристическим зонам на севере Азербайджана протянутся железные дороги

По ее словам, в направлении Габалы в настоящее время идет отвод земель на определенном участке.

«Железная дорога будет продлена от Ляки (железнодорожная станция в Агдашском районе, соседнем с Габалинским районом) в правую сторону на Агдаш и вплоть до аэропорта Габалы. Рельеф на этом участке гористый, сложный. Но работы уже успешно стартовали», — отметила С. Гадирова.

Она также сообщила, что ведутся проектные работы по прокладке железнодорожной линии в направлении курорта Шахдаг в Гусарском районе Азербайджана

Напомним, что 8 июля на заседании Кабинета министров под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева , посвященном итогам социально-экономического развития в I полугодии 2018-го и предстоящим задачам, было даны определенные распоряжения АЖД.

Так, И. Алиев высказался за активизацию строительства железной дороги, которая свяжет Баку и Габалу, так как это послужит серьезной поддержкой развитию туризма в Азербайджане.

Развитие туризма и инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана.

Габала — древнейший город Азербайджана, в течение 600 лет она была столицей древней Кавказской Албании . Габалинский район — одно из самых популярных направлений для туристов, так как здесь сохранились удивительные уголки дикой природы, расположены многочисленные исторические памятники, построены современные отели, горнолыжный комплекс, «Луна-парк».

В Габале регулярно проводятся различные соревнования и фестивали, в частности, в 2018 году — велотуры, соревнования по стрельбе, международный музыкальный фестиваль, фестиваль варенья.

Комплекс «Шахдаг» в Гусарском районе работает фактически круглый год. Зимой это крупный горнолыжный курорт, а летом он предоставляет такие развлечения, как квадроциклы, тротинет, зип-лайн, боб-карты, скандинавская ходьба в горы, полеты на параплане и др.

Каждые выходные в комплексе проводятся различные развлекательные мероприятия — фестивали электронной музыки, рок-музыки, винный фестиваль и прочее.