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К туристическим зонам на севере Азербайджана протянутся железные дороги
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К туристическим зонам на севере Азербайджана протянутся железные дороги 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По ее словам, в направлении Габалы в настоящее время идет отвод земель на определенном участке.
«Железная дорога будет продлена от Ляки (железнодорожная станция в Агдашском районе, соседнем с Габалинским районом) в правую сторону на Агдаш и вплоть до аэропорта Габалы. Рельеф на этом участке гористый, сложный. Но работы уже успешно стартовали», — отметила С. Гадирова.
Она также сообщила, что ведутся проектные работы по прокладке железнодорожной линии в направлении курорта Шахдаг в Гусарском районе Азербайджана.
Напомним, что 8 июля на заседании Кабинета министров под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в I полугодии 2018-го и предстоящим задачам, было даны определенные распоряжения АЖД.
Так, И. Алиев высказался за активизацию строительства железной дороги, которая свяжет Баку и Габалу, так как это послужит серьезной поддержкой развитию туризма в Азербайджане.
Развитие туризма и инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана.
Габала — древнейший город Азербайджана, в течение 600 лет она была столицей древней Кавказской Албании. Габалинский район — одно из самых популярных направлений для туристов, так как здесь сохранились удивительные уголки дикой природы, расположены многочисленные исторические памятники, построены современные отели, горнолыжный комплекс, «Луна-парк».
В Габале регулярно проводятся различные соревнования и фестивали, в частности, в 2018 году — велотуры, соревнования по стрельбе, международный музыкальный фестиваль, фестиваль варенья.
Комплекс «Шахдаг» в Гусарском районе работает фактически круглый год. Зимой это крупный горнолыжный курорт, а летом он предоставляет такие развлечения, как квадроциклы, тротинет, зип-лайн, боб-карты, скандинавская ходьба в горы, полеты на параплане и др.
Каждые выходные в комплексе проводятся различные развлекательные мероприятия — фестивали электронной музыки, рок-музыки, винный фестиваль и прочее.
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