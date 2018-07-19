Более 330 тыс. уведомлений на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ-2018 подано в РФ 1 июня-17 июля

Более 330 тыс. уведомлений на въезд автобусов в города-организаторы чемпионата мира по футболу 2018 г. подано в АНО «Транспортная дирекция-2018» с 1 июня по 17 июля, сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018».

«Общее количество поданных уведомлений на въезд автобусов в города-организаторы чемпионата мира по футболу превысило 330 тыс. На специальном информационном ресурсе «Транспортной дирекции-2018» зарегистрировано более 16,3 тыс. автобусов, из которых 1 тыс. 381 — иностранные и на 1 тыс. 315 автобусов были выданы бортовые устройства «Платон», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что для обеспечения дополнительных мер безопасности во время проведения ЧМ-2018, с 1 июня по 17 июля в города-организаторы могли заезжать только те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигацией, и владельцы которых направили уведомления о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс АНО «Транспортная дирекция-2018»: bus.transport2018.com.