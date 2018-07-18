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В Твери самосвал проломил тротуар
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В Твери самосвал проломил тротуар 

tvernews.ru 18 июля 2018
Фото: tvernews.ru
Вот такую картину наблюдали жители Твери на ул. Коминтерна. Около гостиницы «Турист» тяжелейший самосвал проломил асфальт. Грузовик стоял на тротуаре, затем его задние колеса провалились.
Фото из группы «Бежецк», автор Александр Фиберг.
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