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В Подмосковье запустили систему навигационного контроля автобусов
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В Подмосковье запустили систему навигационного контроля автобусов 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Московской области запустили в промышленную эксплуатацию навигационную систему для контроля за работой всех автоперевозчиков в регионе. Она позволит следить за соблюдением графика и ПДД водителями автобусов, а пассажирам — удобно строить маршруты, сообщили в среду в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Региональная навигационно-информационная система (РНИС МО) не имеет аналогов в мире, она позволяет в режиме реального времени контролировать все автобусное сообщение в регионе. На сегодняшний день к системе подключены все перевозчики общественного транспорта Подмосковья — свыше 11,5 тыс. автобусов, а также 5 тыс. единиц дорожной и коммунальной техники", — процитировали в пресс-службе заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослава Иванова.
По его словам, система контролирует соблюдение расписания и движения по маршрутам, скоростной режим транспорта, дает детальную картину по каждому предприятию и конкретному водителю. Согласно материалам минтранса области, за время пилотной эксплуатации платформы регулярность движения общественного транспорта повысилась на 37%, выход транспорта в рейсы — на 84%, выполнение рейсов по маршрутам — до 65%.
"Уникальность системы состоит в том, что на базе одной платформы необходимые сервисы получают одновременно госзаказчики, транспортные компании и жители области. Для жителей области функционирует портал РНИС МО, в котором содержится основная информация о транспортных перевозчиках и карта передвижения транспорта в реальном времени", — приводит пресс-служба слова генерального директора компании-разработчика программы Александра Куканова. Он добавил, что на этом портале пассажиры в будущем смогут строить свой маршрут на общественном транспорте.
По словам Святослава Иванова, к осени 2018 года появится аналогичное мобильное приложение, в котором пользователи смогут прокладывать свой маршрут на рейсовых автобусах Подмосковья с учетом использования социальной карты, прогнозировать прибытие автобусов на остановку и следить за расписанием.
В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья добавили, что в перспективе в систему внедрят дополнительные сервисы, которые позволят анализировать стиль вождения водителей, чтобы сократить количество ДТП, снизить износ деталей и повысить безопасность пассажиров. В весеннюю сессию Мособлдума внесла поправки в региональное законодательство, которое сделали передачу информации в РНИС МО обязательной для всех перевозчиков Московской области.
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