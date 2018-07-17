Ещё
Генконсул Азербайджана: развитие авиалогистики увеличит взаимный турпоток с регионами УрФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генконсул Азербайджана: развитие авиалогистики увеличит взаимный турпоток с регионами УрФО 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Развитие авиационной логистики поможет увеличить взаимный туристический поток между Азербайджаном и регионами Уральского федерального округа (УрФО). Такое мнение во вторник высказал ТАСС генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров.
"Мы будем работать над расширением направлений полетов в уральские города и снижением цен. Логистику надо налаживать, это интересно не только для Азербайджана, но и для РФ, — сказал Искендеров, подчеркнув, что это благоприятно отразится на двустороннем развитии туризма.
Искендеров добавил, что сейчас из Екатеринбурга в Баку летают только два прямых рейса в неделю. Добраться в Баку из регионов Уральского федерального округа можно рейсами из Екатеринбурга и Тюмени. «Это достаточно редко, цены выше по сравнению с рейсами из Москвы, хотя расстояние примерно одинаковое», — отметил генконсул.
ТАСС: последние новости
Отели Крыма планируют отказаться от Booking.com в пользу продвижения своих сайтов Аэропорт Минводы увеличил пассажиропоток на 9% за счет региональных направлений и чартеров Собственники аэропорта Махачкалы не планируют его продавать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде161
Тест: Выжили бы вы в царской России?30
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа26
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17354
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение