Подмосковье во время ЧМ‑2018 посетило более 1,8 млн человек

Подмосковье во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 посетило свыше 1,8 миллиона человек, передает РИАМО

Бельгии, Аргентины, Португалии, Мексики, Перу и "Во время чемпионата мира по футболу Подмосковье посетило более 1,8 миллиона человек, в том числе около 500 тысяч болельщиков. Самое большое количество иностранных туристов в регионе было из Франции Китая ", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Из культурных достопримечательностей у туристов самыми популярными стали Свято-Троицкая Сергиева лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

Государственные подмосковные музеи во время чемпионата мира по футболу работали без выходных, а по предъявлению паспорта болельщика — бесплатно. Для посетителей были разработаны специальные спортивные программы: помимо традиционных викторин, конкурсов, выставок, спектаклей, гостей ждали народные забавы, мастер-классы по игре в городки и варке варенья.

По оценкам экспертов, Подмосковье в нынешний летний период посетит около 4,6 миллиона человек, что на 1,1 миллиона больше, чем год назад.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.