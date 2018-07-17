Крым, несмотря на вихрь исторических событий, подхвативших его и вернувших в родную гавань, все же остается одним большим приветом из 90-х. Проявляется это в первую очередь в том отчаянном и достойном лучшего применения упорстве, с которым он продолжает цепляться за свои, не сопрягаемые с современностью, интерьеры
Глобальные изменения уже грядут, их приметы видны на каждом шагу, но коренного перелома пока не произошло. И граница между украинским прошлым и российским настоящим еще не преодолена.
Въезжая на Крымский мост, испытываешь удивительный подъем, чувство восторга и гордости за страну, которая сумела реализовать этот проект, потребовавший привлечения гигантского объема ресурсов и борьбы с извечной российской привычкой по нескольку раз срывать сроки сдачи масштабных объектов. Утверждают, что это любимая «стройка века» Владимира Путина, во что я охотно верю, побывав на мосту дважды — сначала на пути туда, потом обратно.
Но что ожидает путешественника или туриста, который в сезон съезжает с этого чуда архитектурной и инженерной мысли на территорию полуострова?
Он упирается в многочасовую пробку, которая начинается почти от самой Керчи и держит в многочасовой унизительной очереди под палящим солнцем Тавриды многие тысячи человек до самого Симферополя. Вдоль трассы идет грандиозная стройка, экскаваторы выгребают ковшами землю, то здесь, то там видны уже поставленные опорные конструкции мостов и развязок, но строительные работы планируется завершить только к 2020 году. Ну а пока намертво стоят с обеих сторон подходы к Феодосии и сам город.
Мне нужно было добраться от Керчи до Севастополя (каких-то триста с небольшим километров) — на это ушло около восьми часов. Уже по завершении отдыха я решил обогнуть часть пробки по Южному берегу Крыма (ЮБК), сделав огромный крюк и получив сомнительное удовольствие от бесконечных поворотов на многочасовом серпантине. Но просто часами стоять, сжав зубы и проклиная все на свете в плотной и едва движимой гуще машин, было выше моих сил. Я ничего не выиграл — за ЮБК вновь упершись в ту же Феодосию, я застрял в пробке на три часа.
Это совсем не новая проблема. Впервые граждане России столкнулись с нею в 2014 году, рванув в первый же летний сезон на чудом возвращенную землю, чтобы насладиться ее красотами. Тогда и начались эти выматывающие душу, оскорбительные и позорные заторы, которые изрядно попортили отдых сотням тысяч туристов.
Понятно, что других дорог у руководства Крыма не было, просто вынуть и положить их взамен на десятилетия устаревшей, еще советских времен инфраструктуры, никто бы не сумел, будь он даже семи пядей во лбу. Но что местные власти могли и обязаны были за четыре прошедших года сделать — это разработать детализированную карту объездов и отремонтировать сельские дороги, пребывающие и по сей день в ужасном состоянии.
От Бахчисарая до гарнизона Кача я ехал по полотну, которое вполне могло бы конкурировать дорожными покрытиями фронтовых Чечни и Донбасса, изуродованных разрывами мин и снарядов, разбитыми траками тяжелой техники. Здесь тоже было ощущение, что кто-то скрупулезный и ответственный на всем протяжении дороги планомерно и тщательно, а также в течение длительного времени проводил минно-взрывные работы. Справедливости ради скажу, что, когда я ехал обратно, зияющие в покрытии провалы уже были засыпаны щебнем.
Тем не менее за все время, прошедшее с момента воссоединения полуострова с Россией, карты так и не были подготовлены и пробка через полуостров ровно так же актуальна, как и 4 года назад. Опять-таки говорят, что с этой проблемой хорошо знакомы в Москве и ее недовольство безобразным бездействием крымских властей выразилось в том, что на открытие Крымского моста местных руководителей просто не позвали.
Более того, ребята умудрились перевыполнить план по саботажу, оставив мост без подъездных дорог. Не знаю. В этом ли причина, но количество отдыхающих вокруг Севастополя (о других частях Крыма мне неизвестно) в этом году кажется очень низким. В той же Каче, где обычно на пляже яблоку негде упасть и место надо занимать рано утром, в этом году береговая полоса казалась почти пустынной. Продавец из пляжного кафе, которого я знаю много лет, сказал, что не припомнит столь провального по заработкам сезона.
У меня выхода нет, я еду в Качу к родственникам. Но если бы передо мной стояла задача выбрать локацию для себя и семьи на период летнего отдыха без всяких посторонних обязательств, то первое, что я бы сделал, отмел напрочь вариант Крыма. Только люди, бесконечно влюбленные в природу полуострова, могут позволить себе закрыть глаза на его обветшавшую систему сообщения, допотопный сервис и уверенность крымчан, что они могут впаривать приезжим любые товары по космическим ценам.
Если вы почему-то скучаете по милым видам 90-х, всем этим торговым ларькам, базарчикам, живописно рассыпанным на каждом углу, по ларькам побольше, построенным при полном отсутствии вкуса и в нарушение всех архитектурных норм (я об огромном количестве чудовищных гостиниц и отельчиков), то вам прямая дорога в Крым. Здесь вы сможете в полной мере насладиться местечковым хаосом и несообразностью строительной активности местных граждан. Всем этим разномастным самостроем, предназначение которого тянуть деньги из отдыхающих, загажена вся береговая линия.
Полуостров, конечно, вернется в Россию и ментально. В этом нет никаких сомнений. Но очень хотелось бы, чтобы этот процесс шел несколько быстрее, чем работа над картой объездов.
И два слова о том, что меня лично волнует. Дом офицеров в Каче, бывший когда-то легендарной, заложенной до революции авиационной школой, в которой обучались авиаторы и летчики, чьи имена прославили российскую авиацию на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн, находится в чудовищном состоянии. Возможно, от обрушения его отделяет считанное время. Это наша история, обретшая новые смыслы с возвращением Крыма в Россию. Даже отсутствие нормальных дорог и карты объездов оскорбляет не так сильно, как отношение к этому историческому, 1912 года постройки зданию.
Ребята, ну нельзя же так!