Крым почти вернулся — осталось еще чуть-чуть

Крым , несмотря на вихрь исторических событий, подхвативших его и вернувших в родную гавань, все же остается одним большим приветом из 90-х. Проявляется это в первую очередь в том отчаянном и достойном лучшего применения упорстве, с которым он продолжает цепляться за свои, не сопрягаемые с современностью, интерьеры

Глобальные изменения уже грядут, их приметы видны на каждом шагу, но коренного перелома пока не произошло. И граница между украинским прошлым и российским настоящим еще не преодолена.

Въезжая на Крымский мост, испытываешь удивительный подъем, чувство восторга и гордости за страну, которая сумела реализовать этот проект, потребовавший привлечения гигантского объема ресурсов и борьбы с извечной российской привычкой по нескольку раз срывать сроки сдачи масштабных объектов. Утверждают, что это любимая «стройка века» Владимира Путина , во что я охотно верю, побывав на мосту дважды — сначала на пути туда, потом обратно.

Но что ожидает путешественника или туриста, который в сезон съезжает с этого чуда архитектурной и инженерной мысли на территорию полуострова?

Он упирается в многочасовую пробку, которая начинается почти от самой Керчи и держит в многочасовой унизительной очереди под палящим солнцем Тавриды многие тысячи человек до самого Симферополя . Вдоль трассы идет грандиозная стройка, экскаваторы выгребают ковшами землю, то здесь, то там видны уже поставленные опорные конструкции мостов и развязок, но строительные работы планируется завершить только к 2020 году. Ну а пока намертво стоят с обеих сторон подходы к Феодосии и сам город.

Мне нужно было добраться от Керчи до Севастополя (каких-то триста с небольшим километров) — на это ушло около восьми часов. Уже по завершении отдыха я решил обогнуть часть пробки по Южному берегу Крыма (ЮБК), сделав огромный крюк и получив сомнительное удовольствие от бесконечных поворотов на многочасовом серпантине. Но просто часами стоять, сжав зубы и проклиная все на свете в плотной и едва движимой гуще машин, было выше моих сил. Я ничего не выиграл — за ЮБК вновь упершись в ту же Феодосию, я застрял в пробке на три часа.

Это совсем не новая проблема. Впервые граждане России столкнулись с нею в 2014 году, рванув в первый же летний сезон на чудом возвращенную землю, чтобы насладиться ее красотами. Тогда и начались эти выматывающие душу, оскорбительные и позорные заторы, которые изрядно попортили отдых сотням тысяч туристов.

Понятно, что других дорог у руководства Крыма не было, просто вынуть и положить их взамен на десятилетия устаревшей, еще советских времен инфраструктуры, никто бы не сумел, будь он даже семи пядей во лбу. Но что местные власти могли и обязаны были за четыре прошедших года сделать — это разработать детализированную карту объездов и отремонтировать сельские дороги, пребывающие и по сей день в ужасном состоянии.

От Бахчисарая до гарнизона Кача я ехал по полотну, которое вполне могло бы конкурировать дорожными покрытиями фронтовых Чечни и Донбасса, изуродованных разрывами мин и снарядов, разбитыми траками тяжелой техники. Здесь тоже было ощущение, что кто-то скрупулезный и ответственный на всем протяжении дороги планомерно и тщательно, а также в течение длительного времени проводил минно-взрывные работы. Справедливости ради скажу, что, когда я ехал обратно, зияющие в покрытии провалы уже были засыпаны щебнем.

Тем не менее за все время, прошедшее с момента воссоединения полуострова с Россией, карты так и не были подготовлены и пробка через полуостров ровно так же актуальна, как и 4 года назад. Опять-таки говорят, что с этой проблемой хорошо знакомы в Москве и ее недовольство безобразным бездействием крымских властей выразилось в том, что на открытие Крымского моста местных руководителей просто не позвали.

Более того, ребята умудрились перевыполнить план по саботажу, оставив мост без подъездных дорог. Не знаю. В этом ли причина, но количество отдыхающих вокруг Севастополя (о других частях Крыма мне неизвестно) в этом году кажется очень низким. В той же Каче, где обычно на пляже яблоку негде упасть и место надо занимать рано утром, в этом году береговая полоса казалась почти пустынной. Продавец из пляжного кафе, которого я знаю много лет, сказал, что не припомнит столь провального по заработкам сезона.

У меня выхода нет, я еду в Качу к родственникам. Но если бы передо мной стояла задача выбрать локацию для себя и семьи на период летнего отдыха без всяких посторонних обязательств, то первое, что я бы сделал, отмел напрочь вариант Крыма. Только люди, бесконечно влюбленные в природу полуострова, могут позволить себе закрыть глаза на его обветшавшую систему сообщения, допотопный сервис и уверенность крымчан, что они могут впаривать приезжим любые товары по космическим ценам.

Если вы почему-то скучаете по милым видам 90-х, всем этим торговым ларькам, базарчикам, живописно рассыпанным на каждом углу, по ларькам побольше, построенным при полном отсутствии вкуса и в нарушение всех архитектурных норм (я об огромном количестве чудовищных гостиниц и отельчиков), то вам прямая дорога в Крым. Здесь вы сможете в полной мере насладиться местечковым хаосом и несообразностью строительной активности местных граждан. Всем этим разномастным самостроем, предназначение которого тянуть деньги из отдыхающих, загажена вся береговая линия.

Полуостров, конечно, вернется в Россию и ментально. В этом нет никаких сомнений. Но очень хотелось бы, чтобы этот процесс шел несколько быстрее, чем работа над картой объездов.

И два слова о том, что меня лично волнует. Дом офицеров в Каче, бывший когда-то легендарной, заложенной до революции авиационной школой, в которой обучались авиаторы и летчики, чьи имена прославили российскую авиацию на фронтах Первой мировой и Великой Отечественной войн, находится в чудовищном состоянии. Возможно, от обрушения его отделяет считанное время. Это наша история, обретшая новые смыслы с возвращением Крыма в Россию. Даже отсутствие нормальных дорог и карты объездов оскорбляет не так сильно, как отношение к этому историческому, 1912 года постройки зданию.

Ребята, ну нельзя же так!