Институт Конфуция поможет развивать туризм в Азербайджане

Баку , 16 июля / Синьхуа / — Ассоциация туризма Азербайджана /AZTA/ и Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков заключили меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе университета.

Меморандум предусматривает совместную работу по развитию кадрового потенциала в туристической сфере, помощь специалистов Института Конфуция в проведении на китайском языке курсов для гидов.