Институт Конфуция поможет развивать туризм в Азербайджане 

Баку, 16 июля /Синьхуа/ — Ассоциация туризма Азербайджана /AZTA/ и Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков заключили меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе университета.
Меморандум предусматривает совместную работу по развитию кадрового потенциала в туристической сфере, помощь специалистов Института Конфуция в проведении на китайском языке курсов для гидов.
Стороны обсудили вопросы улучшения качества туристических услуг, проведения совместных научных исследований в сфере туризма, пропаганды туристических возможностей КНР в Азербайджане и Азербайджана на туристическом рынке Китая, роль туризма в укреплении дружеских отношений между двумя странами. —0—