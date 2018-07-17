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Институт Конфуция поможет развивать туризм в Азербайджане
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Институт Конфуция поможет развивать туризм в Азербайджане 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Баку, 16 июля /Синьхуа/ — Ассоциация туризма Азербайджана /AZTA/ и Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков заключили меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе университета.
Меморандум предусматривает совместную работу по развитию кадрового потенциала в туристической сфере, помощь специалистов Института Конфуция в проведении на китайском языке курсов для гидов.
Стороны обсудили вопросы улучшения качества туристических услуг, проведения совместных научных исследований в сфере туризма, пропаганды туристических возможностей КНР в Азербайджане и Азербайджана на туристическом рынке Китая, роль туризма в укреплении дружеских отношений между двумя странами. —0—
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