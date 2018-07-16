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Барзыкин об упрощении визового режима в России
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Барзыкин об упрощении визового режима в России 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Россия создаст комфортные визовые условия для болельщиков после чемпионата мира, об этом сообщил глава государства Владимир Путин после финала ЧМ-2018 по футболу. Это будет сделано, чтобы фанаты, которые полюбили Россию во время мундиаля, могли продолжить знакомство со страной.
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"Речь идет о всех тех, кто после чемпионата мира решит к нам приехать. Есть несколько законопроектов, они предполагают, что те, кто едут на событийные мероприятия — спортивные, культурные, — получат безвизовый режим на 5-10 дней", — сказал Барзыкин в эфире радио Sputnik.
По его словам, чемпионат показал, что если правильно организовать поток туристов, то они будут обеспечены безопасностью. Но чтобы развить всю инфраструктуру, уйдет 5-10 лет, считает эксперт.
"На ближайшие годы при либерализации визового режима приток туристов увеличится от 10% до 30%", — отметил Барзыкин.
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