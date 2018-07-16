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В грузинских горах спасли туристов
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В грузинских горах спасли туристов 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В горах Грузии спасли группу туристов. Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями помогли им спуститься с горы Казбек, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, 22-летний гражданин Польши упал в расщелину на высоте 3,6 тысячи метров над уровнем моря. Спасатели достали пострадавшего и доставили в поселок Степанцминда.
В настоящее время его жизнь вне опасности.
Напомним, в середине июня в Карачаево-Черкесии спасли более 60 туристов, включая шестеро детей, которые застряли в горах из-за непогоды.
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