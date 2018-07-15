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В России поспорили о значимости водки для туризма
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В России поспорили о значимости водки для туризма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ivan Sekretarev / AP
Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев не захотел признавать водку национальной достопримечательностью. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что богатой историей и культурой России «есть чем гордиться и что показывать туристам — без граненого стакана». Глава «Трезвой России» предложил составить туристический маршрут, который не будет связан с водкой.
«Проходящий в России чемпионат мира показал, что туристы и болельщики абсолютно спокойны к крепкому российскому алкоголю. Однако отдельные прозападные чиновники до сих пор пытаются смаковать тему "Россия — водка — балалайка — медведи". Водка — не культура, а субкультурное явление в нашей стране», — пояснил он свою позицию.
13 июля генеральный секретарь Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили заявил, что иностранных туристов привлекает не только богатая история страны, но и традиционные крепкие алкогольные напитки.
«На сегодняшний день для туриста очень важна история, и в то же время очень важна гастрономия, что бы ни говорили. Я думаю, что водка — один из главных компонентов России, как для моей страны — вино. Когда к нам в Испанию люди приезжают в гости, они после музея Прадо спрашивают, где самый хороший ресторан, где можно вино попить», — рассказал Пололикашвили на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Он отметил, что нужно активно использовать водку для привлечения туристов в Россию.
4 июля депутат Верховной рады Олег Барна предложил залить Россию спиртом и водкой для роста экономики Украины. «Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Это значит, что мы пополняем бюджет, а они индустриально деградируют», — заявил он.
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