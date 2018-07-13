Палех и Холуй привлекут туристов в Иваново

Изучение истории народных промыслов может послужить важным фактором развития территорий, считает Член Комитета Государственной Думы по культуре Наталия Пилюс . По мнению депутата, регионы, где сохраняются традиции промыслов, культуры и искусства, должны стать туристическими центрами.

«Сегодня в России насчитывается более 500 народных художественных промыслов, уходящих корнями в историю. Работа с промыслами — это приобщение к традициям, ведь то, что изначально было естественной частью повседневности, привычными предметами обихода, в XXI веке воспринимается как самобытное искусство. Сохранение исторической памяти, воссоздание и популяризация национальной идентичности — важный процесс для выработки национального культурного кода», — сказала Наталия Пилюс в преддверии XIII Российского фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная палитра», который пройдёт в Ивановской области 13-15 июля в честь 100-летия Иваново-Вознесенской губернии.

Законодатель отметила, что в Ивановской области действует множество предприятий народно-художественных промыслов, получивших мировую известность и переживающих теперь этап возрождения. «Культура нашей страны очень взаимосвязана. Сегодняшние дизайнеры и художники всё чаще вдохновляются народным искусством. Палех и Холуй получают второе рождение через использование в элементах одежды и дизайна», — сказала парламентарий, напомнив, что до революции Палех и Холуй были иконописными центрами, а местные мастера не только писали иконы и расписывали храмы, но и занимались производством всемирно известных изделий лаковой миниатюры.

В рамках фестиваля Пилюс примет участие в «круглом столе» на тему «Домашний текстиль: национальный стиль и мода», где расскажет о поддержке народно-художественных промыслов государством и работе Комитета Госдумы по культуре в этом направлении. «В Комитете Государственной Думы по культуре сохранению, поддержке и развитию народно-художественных промыслов уделяется серьёзное внимание. Решением Комитета я закреплена за этим направлением работы и занимаюсь вопросами поддержки народных промыслов», — сообщила « Парламентской газете » Наталия Пилюс.

Целью «круглого стола» станет выработка путей реализации отраслевых проблем — в частности, выхода на выпуск современного домашнего текстиля с узнаваемым национальным стилем (постельное бельё, скатерти, полотенца, шторы, домашняя одежда и т.д.). Кроме того депутат откроет работу Петровской ярмарки и посетит торжественные мероприятия, приуроченные ко дню города. «Очень хочется, чтобы изделия, которые представлены на ярмарке, можно было увидеть на жителях России и других стран. Я с большим удовольствием ношу изделия российских дизайнеров» — добавила депутат.