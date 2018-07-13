Названы самые дорогие города мира

Санкт-Петербург и Москва находятся на 51-м и 54-м местах рейтинга соответственно.

Швейцарские города Цюрих и Женева признаны самыми дорогими в мире для жизни. Чтобы минимально существовать в них для семьи из трех человек, требуется зарабатывать порядка $4,2 тыс. При этом исследователи банка UBS AG не включили в сумму арендную плату за жилье.

На третьей строчке рейтинга расположился норвежский Осло, также в пятерку самых дорогих городов вошли датский Копенгаген и американский Нью-Йорк

Стоит отметить, что Санкт-Петербург и Москва находятся на 51-м и 54-м местах соответственно из 77 попавших в исследование городов. При этом минимальные затраты в российской столице швейцарский банк оценивает в $2,26 тыс., а в Петербурге — $2,3 тыс.