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Названы самые дорогие города мира
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Названы самые дорогие города мира 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Markus Keller / Globallookpress
Санкт-Петербург и Москва находятся на 51-м и 54-м местах рейтинга соответственно.
Швейцарские города Цюрих и Женева признаны самыми дорогими в мире для жизни. Чтобы минимально существовать в них для семьи из трех человек, требуется зарабатывать порядка $4,2 тыс. При этом исследователи банка UBS AG не включили в сумму арендную плату за жилье.
На третьей строчке рейтинга расположился норвежский Осло, также в пятерку самых дорогих городов вошли датский Копенгаген и американский Нью-Йорк.
Стоит отметить, что Санкт-Петербург и Москва находятся на 51-м и 54-м местах соответственно из 77 попавших в исследование городов. При этом минимальные затраты в российской столице швейцарский банк оценивает в $2,26 тыс., а в Петербурге — $2,3 тыс.
Отмечается, что дешевле всего еда стоит в украинском Киеве и нигерийском Лагосе, а за жилье меньше придется заплатить в Гонконге и Нью-Йорке, передает «Интерфакс».
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