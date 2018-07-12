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Новые рейсы до Ростова-на-Дону открылись на автостанции «Южные Ворота»
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Новые рейсы до Ростова-на-Дону открылись на автостанции «Южные Ворота» 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Продажа билетов из Москвы в Ростовскую область стартовала в кассах автовокзала «Южные Ворота» в Братееве. Об этом сообщили на портале ГУП «Мосгортранс» в среду, 11 июля.
Дополнительные автобусные рейсы до города Ростов-на-Дону будут курсировать с 12 июля ежедневно. Отправляться автобусы будут в 15:00 с автовокзала «Южные Ворота», там же необходимо приобретать билеты.
Уточняется, что для детей до 12 лет предусмотрен льготные проезд при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.
Напомним, в этом году с «Южных Ворот» открылись рейсы также в Краснодарский край, республику Беларусь, Армению, Грузию и Крым.
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