Новые рейсы до Ростова-на-Дону открылись на автостанции «Южные Ворота»

Продажа билетов из Москвы Ростовскую область стартовала в кассах автовокзала «Южные Ворота» в Братееве. Об этом сообщили на портале ГУП «Мосгортранс» в среду, 11 июля.

Дополнительные автобусные рейсы до города Ростов-на-Дону будут курсировать с 12 июля ежедневно. Отправляться автобусы будут в 15:00 с автовокзала «Южные Ворота», там же необходимо приобретать билеты.

Уточняется, что для детей до 12 лет предусмотрен льготные проезд при предъявлении оригинала свидетельства о рождении.