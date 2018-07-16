На отдых в Крым без Booking

Крупнейший сайт по бронированию отелей Booking.com принял решение о прекращении работы на территории Крыма . Своим шагом администрация сайта поддержала торговые санкции, введённые против России со стороны Евросоюза . По мнению экспертов, никакого урона туристическому бизнесу это не нанесёт, а лишь уменьшит доходы самого агрегатора.

News.ru уже сообщал о том, что сервис внезапно осознал необходимость соблюдать санкции ЕС в отношении Крыма, поскольку офис организации базируется в Нидерландах

Booking.com, по мнению многих самостоятельных путешественников, входит в топ-5 сервисов по бронированию. Почти 70% от всего объёма бронирования россияне совершают именно при помощи Booking.com. Особенно его любят те, кто с большой настороженностью относится к дистанционной аренде — сервис отличается повышенной надёжностью. Кроме того, Booking.com предоставляет хороший выбор и бесплатную отмену бронирования на большинство мест размещения. Помимо него, в «пятёрку» входят Hotellook.ru, Hotels.com, Airbnb.com и Trivago.

Чужой среди своих

Войтович в мае написал открытое письмо в Минкультуры РФ «о рассмотрении возможности включения в пакет контрсанкций (ограничительных мер) Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com)». По его мнению, Booking.com занимается туроператорской деятельностью в России, но юридически не является туроператором, так как он не платит соответствующие налоги.

Глава компании «Свой ТС» указал на абсурдность ситуации: получается, что «львиная доля индивидуальных бронирований — более 70% — в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах».

На ненадёжность агрегатора указывала ранее компания Dashlane. Ею был составлен рейтинг туристических сайтов с минимальным числом цифровых угроз. Эксперты пришли к выводу, что «идеальным» туристическим сайтом является Airbnb. Компания Booking.com получил тогда 3 из 5 баллов.

Минкульт, однако, инициативу Войтовича не поддержал, указав, что у министерства нет таких полномочий — закрывать Booking.com. Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что «ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», писал News.ru.

Два месяца назад и сам Booking.com, казалось бы, не был настроен на какое-то секвестирование своей деятельности в России.

«Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячам всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу», — приводил наш портал слова представителя организации в разгар скандала с инициативой Войтовича в мае.

«Рубят сук, на котором сидят»

Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв согласился с мнением Войтовича.

«Ресурс не платит налоги, не зарегистрирован в России, поэтому непонятно, как защищены права туристов. Нужно создать российский аналог сервиса, где эти проблемы были бы решены», — цитировал News.ru представителя Ростуризма 30 мая.

Королёв тогда предложил создать отечественный агрегатор по бронированию отелей, способный составить конкуренцию Booking.com Сегодня, обсуждая решение «Букинга» проигнорировать Крым, с аналогичным предложением выступил член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадим Манукян. Он считает, что россиянам стоит задуматься о зависимости от Booking.com как площадки по бронированию.

«Считаю, что на территории России пора уже начать их бойкотировать и запустить национальный сервис бронирования. Ну, а на зарубежных направлениях можно пока пользоваться их услугами, но все же задуматься над тем, что эта зависимость однажды может нам аукнуться», — заключил Манукян.

В отношении демарша Booking.com Манукян высказал недоумение.

«Это называется «рубить сук, на котором сидишь». Никто Booking не вынуждал присоединяться к санкциям против Крыма. Они, по сути, проявили самодеятельность», — сказал эксперт в комментарии для News.ru.

«Трагедии не произойдёт»

«Турбизнес на Booking не бронирует. Как вы понимаете, у них свои договоры с отелями, поэтому на турбизнесе это никак не отразится: они как продавали свои места, так и будут их продавать — по большому счёту, сезон уже продан», — сказала Тюрина.

«Отели можно бронировать напрямую на сайтах отелей, а можно идти в турфимы — прекрасный повод — и там забронировать себе отдых в Крыму. Так что никакой трагедии не произойдёт», — заключила она.

Многие пользователи сети встали на сторону Booking'а, что тот просто страхуется таким образом от штрафов ЕС. В доказательство приводится «лайфхак» — если при заказе указать, что вы путешествуете по работе, то бронирование номеров в Крыму становится возможным.