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Booking.com перестает обслуживать туристов в Крыму
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Booking.com перестает обслуживать туристов в Крыму 

Ведомости 1 час назад
Фото: ТАСС
Booking.com перестал работать в Крыму, сообщило агентство «Крыминформ». Соответствующее уведомление сервис разослал своим партнерам на полуострове 13 июля. «Ведомости» ознакомились с этим документом. Его подлинность подтвердили два крымских отельера.
В письме говорится, что, поскольку компания базируется в Нидерландах, она должна соблюдать санкции ЕС в отношении Крыма. «Согласно этим санкциям компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму, — говорится в письме. — Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму». Также «до дальнейшего уведомления» сервис деактивирует «отзывы гостей для всех объектов размещения в Крыму», сказано в письме. Это делается для того, чтобы европейские власти не сочли, что Booking.com по-прежнему «предлагает туристические услуги в регионе».
Представитель Booking.com подтвердил, что сервис ограничил работу в Крыму: теперь бронирования доступны только для бизнес-путешествий. На остальные вопросы он не ответил.
Сервис не перестал работать в Крыму, объясняет генеральный менеджер отеля «Вилла Елена» Александр Загорский, но теперь гости не могут ставить оценки гостиницам, оставлять отзывы и читать их. Забронировать номер в Крыму можно, продолжает он: для бронирований лишь необходимо поставить галочку «Я путешествую по работе». Например, при поиске жилья в Севастополе на 8–9 августа 2018 г. корреспонденту «Ведомостей» не выпало ни одного предложения. Но при выборе графы «Я путешествую по работе» становятся доступными 258 вариантов.
Европейские санкции направлены в первую очередь на ограничение работы бизнеса в Крыму и касаются даже тех, кто как-то опосредованно работает с полуостровом, отмечает партнер А2 Михаил Кюрджев. В санкционном перечне есть запрет на туристические услуги, но нет на организацию путешествий для бизнеса, продолжает он: таким образом, Booking нашел лазейку.
Если учитывать все бронирования российских туристов через онлайн-сервисы, включая зарубежные, то доля Booking.com превышает 80%, отмечает партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников. Но туристы не откажутся от путешествий в Крым из-за отсутствия Booking.com, считает он: гости перетекут в другие сервисы или будут бронировать номера напрямую в гостиницах. Однако из-за отсутствия Booking.com в Крыму неорганизованный сектор может снова начать расти, замечает Овчинников. Пока в Крыму доля организованных туристов около 50%, говорил ранее гендиректор НТК «Интурист» Виктор Тополкараев.
Для отельеров отключение Booking.com — это положительный импульс, который поможет нарастить прямые бронирования, считает генеральный менеджер отеля Mriya Resort & Spa Самвел Саруханян. Сейчас доля Booking.com у «Виллы Елена» — 20%, у Mriya — 7%, рассказали их представители.
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