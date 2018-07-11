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В Грузии упал дельтаплан с двумя туристами
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В Грузии упал дельтаплан с двумя туристами 

Национальный Туристический Союз 55 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Гражданин Катара и 70-летний турист из Украины, который управлял дельтапланом, упали в море недалеко от Батуми.
Оперативные действия спасателей и сотрудников яхт-клуба, где было происшествие, помогли спасти туристов.
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