В Грузии упал дельтаплан с двумя туристами

Гражданин Катара и 70-летний турист из Украины , который управлял дельтапланом, упали в море недалеко от Батуми

Оперативные действия спасателей и сотрудников яхт-клуба, где было происшествие, помогли спасти туристов.