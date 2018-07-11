Самарский департамент туризма назвал единичным случай завышения цен отелем во время ЧМ

САМАРА , 11 июля. / ТАСС /. Департамент туризма Самарской области назвал единичным случай завышения цен до 223% одним из самарских отелей во время чемпионата мира по футболу, который проводился в том числе в Самаре. Ранее со ссылкой на данные Ростуризма сообщалось, что сильнее всего в период проведения чемпионата мира по футболу завысили цены гостиницы в Москве и Самаре — до 106% и до 223% соответственно.

"В сообщении Ростуризма речь идет о последнем мониторинге и единичном случае. Завышение было выявлено только по одному отелю и лишь на одну дату в рамках последнего мониторинга, поэтому по этому единственному случаю нельзя говорить о том, что система ценообразования у отелей Самары строится именно по такому принципу", — сообщили ТАСС в областном департаменте туризма.

Как подчеркнули в департаменте, все выявляемые в ходе мониторинга нарушения отелями оперативно устраняются.

"В Самарской области нет проблемы завышения гостиницами цен. Во-первых, эта тема под достаточно пристальным контролем, во-вторых, загрузка у отелей во время чемпионата достаточно хорошая, поэтому это можно назвать единичным случаем, больше такого ни нашей ассоциацией, ни контролирующими органами не выявлялось", — сказала ТАСС президент Гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг.

Как сообщалось ранее, процедуру классификации перед чемпионатом мира прошли более 380 гостиниц Самарской области. Номерной фонд составил почти 14 тыс. номеров, в которых могут разместиться свыше 32 тыс. гостей.