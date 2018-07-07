Россиян предупредили об опасности в Индии

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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза на юге Индии 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в Индию, о вспышке лептоспироза на юге этой страны. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
"Органы здравоохранения штата Керала (юг Индии) заявили 22 июня о росте числа случаев лептоспироза среди рабочих, занятых на очистительных сооружениях штата", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что власти Кералы обеспокоены сложившейся в штате неблагополучной экологической ситуацией. Вспышка в первую очередь угрожает городу Патамтитта, население которого превышает 37 тыс. человек.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Лептоспироз — инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Заражение происходит при употреблении инфицированных кормов и воды, а также через укусы клещей.
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