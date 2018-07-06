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Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ
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Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ 

Рамблер 3 часа назад
Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан двух стран, передает ТАСС.
Соглашение было подписано в ходе заседания российско-эмиратской межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллы бен Зайда аль-Нахайяна.
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Как заявил Мантуров журналистам, безвизовый режим позволит увеличит туристический поток и создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности между РФ и ОАЭ.
В 2017 году турпоток из России в ОАЭ вырос более чем на 50%, превысив 750 тысяч человек, сказал министр. Он выразил надежду, что с отменой визового режима граждане Эмиратов будут чаще приезжать в Россию.
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