Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии

Фамилия россиянки стала поводом для ее выдворения из Турции , сообщает интернет-журнал «Звезда».

Несколько недель назад уроженка Перми Ольга Волкова приземлилась в турецком аэропорту Даламан, откуда должна была проследовать в город Мармарис , путевку куда приобрела за 44 тысячи рублей, однако тут же была задержана местными пограничниками. Девушке сообщили, что ей запрещен въезд в Турцию и она должна покинуть ее территорию.

По словам подруги Волковой, с которой она намеревалась отдохнуть на черноморском побережье, в аэропорту она разыскала представителя турфирмы, организовавшей отдых, который пообещал решить проблему, а подруге посоветовал отправляться в отель.

Однако два часа спустя девушка получила СМС от Волковой, в котором та сообщила, что летит обратно в Пермь.

В туристическом агентстве Wedline отметили, что Волкова не внесена в российский черный список, а власти Турции не разглашают имен россиян, которые внесены в ее. По словам подруги несостоявшейся туристки, Волкову не пустили в Турцию из-за распространенной фамилии, которая совпала с той, что носит истинная фигурантка черного списка.