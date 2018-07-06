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Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
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Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии

Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Фамилия россиянки стала поводом для ее выдворения из Турции, сообщает интернет-журнал «Звезда».
Несколько недель назад уроженка Перми Ольга Волкова приземлилась в турецком аэропорту Даламан, откуда должна была проследовать в город Мармарис, путевку куда приобрела за 44 тысячи рублей, однако тут же была задержана местными пограничниками. Девушке сообщили, что ей запрещен въезд в Турцию и она должна покинуть ее территорию.
По словам подруги Волковой, с которой она намеревалась отдохнуть на черноморском побережье, в аэропорту она разыскала представителя турфирмы, организовавшей отдых, который пообещал решить проблему, а подруге посоветовал отправляться в отель.
Однако два часа спустя девушка получила СМС от Волковой, в котором та сообщила, что летит обратно в Пермь.
В туристическом агентстве Wedline отметили, что Волкова не внесена в российский черный список, а власти Турции не разглашают имен россиян, которые внесены в ее. По словам подруги несостоявшейся туристки, Волкову не пустили в Турцию из-за распространенной фамилии, которая совпала с той, что носит истинная фигурантка черного списка.
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