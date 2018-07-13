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Москва вошла в топ-3 городов мира с самыми высокими ценами на одежду
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Москва вошла в топ-3 городов мира с самыми высокими ценами на одежду 

Авторадио 13 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Большое исследование провел швейцарский банк UBS. Цены сравнивали в крупных торговых центрах. В базовый комплект вошли женский костюм, блейзер, платье, колготки и пара туфель— все хорошего качества. Дороже всего этот гардероб обойдется в столице моды — Милане — 1235 долларов. На втором месте Женева, сразу за ней — Москва, где базовый комплект женской одежды стоит 1088 долларов. При этом по уровню доходов Женева на первом месте, а Москва — на 63-м. В Париже или Нью-Йорке женская одежда стоит в полтора раза дешевле, чем в Москве. Один из самых дешевых городов для модного шопинга — столица Катара Доха.
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