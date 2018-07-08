Обанкротился еще один туроператор

С 6 июля «Аврора БГ» прекратила оказание туруслуг, о чем сообщила на своем сайте. Вероятно, сообщают источники, сложности возникли из-за роста цены на авиаперевозки в Болгарию , который в прошлом месяце привел к аннуляции туров и уходу с рынка туроператора «Матрешка тур», ранее выступавшего головной структурой «Авроры БГ».

За последние четыре года количество туроператоров сократилось почти в три раза

Однако сейчас «Аврора БГ» обещает не срывать отдых туристам, уже находящимся за границей. «Обязательства, принятые по договорам о реализации турпродукта, который включает проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховку, по всем туристам, уже находящимся на отдыхе в Болгарии и Черногории , будут выполнены в полном объеме», — говорится в обращении.

Это банкротство — третье по счету за прошлую неделю. Однако о системном кризисе и повторении ситуации 2014 года, когда летом один за другим уходили с рынка туроператоры, оставляя без отдыха и компенсации за сорванные туры тысячи россиян, речи нет, отмечают эксперты туриндустрии. «Сейчас уходят мелкие компании, занимающие меньше одного процента в общем обороте российского туроператорского рынка, — рассказал „РГ“ вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . — Кроме того, эти компании копили свои проблемы годами. Кому-то отказали кредиторы за рубежом, как это случилось у „Натали турс“. Партнер в Испании отказался принимать туристов в кредит. У кого-то были завышенные ожидания на сезон. У кого-то тянутся проблемы еще с кризисного для отрасли 2014 года. А в целом меняется конъюнктура рынка, заканчивается укрупнение туроператорского бизнеса, начавшееся несколько лет назад». Вице-президент РСТ подчеркнул, что за последние четыре года количество туроператоров сократилось почти в три раза — из 1920 их осталось чуть более 600.

Роспотребнадзора, Сейчас главное — обеспечить нормальный отдых тем, кто находится за границей, и не сорвать его туристам, купившим путевки на будущее. Ситуация под контролем, уверяют эксперты. Прошло закрытое совещание в правительстве. В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб. Он будет мониторить ситуацию и вырабатывать решения по защите прав и интересов туристов при участии представителей МИД России Росавиации , Ассоциации «Турпомощь», а также общественных объединений туроператоров, сообщили в Ростуризме.

"Кроме того, руководитель Ростуризма Олег Сафонов встретился с представителями администраций и посольств стран, где возникали или могут возникнуть проблемы у наших туристов. Как правило, договоренности, достигнутые в ходе таких встреч, имеют хороший эффект", — отметил Юрий Барзыкин.

Незначительные проблемы у россиян возникали в Турции Греции , Испании, Италии , были единичные случаи на Мальдивах , Крите, в Таиланде . «Да, нервы людям испортили, но пока все удавалось решить. Где-то, как, например, в Турции, на помощь приходили наши же более крупные туроператоры и переселяли россиян в отели своих партнеров. Где-то вопросы решали сами проблемные туроператоры за счет собственных средств», — заметил Юрий Барзыкин.

По его словам, сейчас речь идет о возможных проблемах нескольких тысяч туристов, по большей части клиентов «Натали турс». Менее трех тысяч туристов, купивших путевки у этого оператора, сейчас находятся за рубежом. Еще около пяти тысяч пока не вылетели на отдых. «Но проблем с авиабилетами нет. Также и „Аврора БГ“ обещает вернуть своих клиентов из Болгарии. Тем, кто захочет сдать купленные туры и вернуть деньги, вероятно, такая возможность тоже будет предоставлена», — отметил Юрий Барзыкин.