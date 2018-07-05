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Клиентам «Натали Турс» дали рекомендации
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На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации для клиентов «Натали Турс» 

Вести.Ru
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для туристов после ситуации с фирмой "Натали Турс". Там прекратили продажу билетов и аннулировали подтвержденные туры на период до 30 сентября. Основная причина — нехватка средств для расчетов с партнерами, напоминает телеканал "Россия 24".
Рекомендации размещены на официальном сайте ведомства. Там подробно указано, какие шаги нужно предпринять туристам, чтобы улететь домой, получить компенсации. А также медицинскую и правовую помощь в случае нахождения за границей.
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