Россияне отказываются от курортов

Опрос показал, где россияне отдыхают в 2018 году

Все меньше россиян собираются отправиться в туристические поездки в текущем году в период отпуска, следует из исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости . Эксперты полагают, что одной из причин такого спада мог стать Чемпионат мира по футболу.

По данным "Ромир", в течение последних нескольких лет опросы населения фиксировали рост интереса к отдыху на российских курортах, в санаториях и домах отдыха, а также поездкам по России в целом. Но по итогам очередного опроса, проведенного в июне текущего года, выяснилось, все больше людей планируют провести отпуск дома. В 2016 году процент таких граждан составлял всего 7%, но сейчас возрос до 23%. Одновременно упало число тех, кто обычно планировал отдыхать на российских курортах и путешествовать по стране. В 2014 году этот показатель составлял 27%, в 2015 — 38%, в 2016 — 40%, а в текущем году упал до 26%.

При этом число россиян, которые планируют отправиться в санатории, незначительно возросло: с 4% в 2015-2017 годах до 6% в текущем году. Не изменился и процент отпускников, которые предпочитают отдых на даче или у родственников туристическим поездкам: цифра из года в год колеблется в районе 30%, в 2018 она составила 31%.

По мнению президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина , такой спад может быть обусловлен проведением Чемпионата мира по футболу в России.

"Россия принимает чемпионат мира по футболу, который длится месяц. Не исключено, что отпуск, проведённый перед телевизором за просмотром футбольных матчей, стал осознанным выбором для значительной части населения. Например, за церемонией открытия и первым матчем сборной, согласно данным проведённого нами исследования, только в Москве следили 43% работающих жителей столицы", — приводятся его слова в тексте исследования.

Отмечается, что сохраняется тенденция по снижению числа россиян, выезжающих на отдых за границу. По данным опросов, в 2014 году отпуск за границей провели 37% жителей России, в 2015 — 28%, в 2016 планировали поездку только 12%, а в этом году их число упало до 9%. По мнению "Ромира", причинами этого снижения являются значительное удешевление рубля по отношению к доллару и евро, а также опасения граждан насчёт безопасности отдыха в Египте и последствия политического кризиса в отношениях с Турцией