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В Самарской области начинается кругосветка на самолетах
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В Самарской области начинается кругосветка на самолетах-амфибиях 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Кухмарь Кирилл /ТАСС
Сегодня в Самарской области начинается международная кругосветная экспедиция на самолетах-амфибиях российского производства, ее цель — изучение глобального изменения климата.
В экспедиции, которую возглавит Герой России Валерий Токарев, задействованы самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один "Борей".
Всего планируется совершить около 50 остановок и посадок, маршрут экспедиции пройдет через девять стран — Россию, США, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию.
Экспедиция завершится в начале августа, сообщает РИА Новости.
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