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Три российских отеля признаны лучшими в Европе
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Три российских отеля признаны лучшими в Европе 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Три российских гостиницы получили премию World Travel Awards, которая присуждается в сфере туризма. Победителями стали петербургский Radisson Royal Hotel, московский Swissotel Krasnye Holmy и крымский Mriya Resort & Spa. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Первая гостиница получила награду в категории отелей-достопримечательностей, вторая — бизнес-отелей класса «люкс». Третья завоевала сразу четыре премии: лучший курортный комплекс, лучший оздоровительный семейный комплекс, лучший курорт для конференций и самый динамично развивающийся туристический проект.
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