Три российских отеля признаны лучшими в Европе

Три российских гостиницы получили премию World Travel Awards, которая присуждается в сфере туризма. Победителями стали петербургский Radisson Royal Hotel, московский Swissotel Krasnye Holmy и крымский Mriya Resort & Spa. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Первая гостиница получила награду в категории отелей-достопримечательностей, вторая — бизнес-отелей класса «люкс». Третья завоевала сразу четыре премии: лучший курортный комплекс, лучший оздоровительный семейный комплекс, лучший курорт для конференций и самый динамично развивающийся туристический проект.