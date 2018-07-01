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Коллапс в аэропорту Киева: тысячи туристов не могут улететь
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Коллапс в аэропорту Киева: тысячи туристов не могут улететь 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.
Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в турецкую Анталию и в Батуми (Грузия).
Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом — что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.
Напомним, что в Киев из Туниса утром 30 июня вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир. В Мининфраструктуры Украины ситуацию назвали возмутительной и пообещали обратиться в ГПУ, чтобы против туроператора возбудили уголовное дело и лишили его лицензии.
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