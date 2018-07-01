Коллапс в аэропорту Киева: тысячи туристов не могут улететь 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.
Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в турецкую Анталию и в Батуми
(Грузия
).
Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом — что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.
Напомним, что в Киев из Туниса
утром 30 июня вернулась часть украинских туристов, застрявших в аэропорту Монастир. В Мининфраструктуры Украины
ситуацию назвали возмутительной и пообещали обратиться в ГПУ, чтобы против туроператора возбудили уголовное дело и лишили его лицензии.