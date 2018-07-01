Туристов ждет налог на подушку

«Как в Европе»: в Вильнюсе ввели новый налог для туристов

Теперь гости столицы Литвы будут вынуждены заплатить в городской бюджет один евро за каждый день пребывания.

Зарубежные туристы, которые приехали в столицу Литвы, будут обязаны платить дополнительный налог в пользу города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Вильнюсского турагентства Гинтаре Кавалюнайте.

Новые правила вступили в силу первого июля. Теперь туристы будут вынуждены заплатить в городской бюджет евро за каждый день пребывания. Исключения составляют несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями.

По словам Кавалюнайте, налог не должен стать неудобством для туристов, поскольку такая практика введена во многих странах Европы. Заработанные деньги город потратит на развитие собственной туристической привлекательности.

Налог будет взиматься с компаний и лиц, предоставляющих жилье гостям города. В сообщении подчеркивается, что новый сбор не будет считаться платой за проживание, а поставщики услуг будут обязаны заранее предупреждать о нем туристов.