Ещё
Еще один российский туроператор отменяет чартеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Индия приняла окончательное решение по С-400
Индия приняла окончательное решение по С-400

Туроператор «Аврора — БГ» на лето приостанавливает чартеры в Болгарию и Черногорию 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТАСС
Туроператор "Аврора — БГ" с понедельника, 2 июля, приостанавливает осуществление летних чартерных рейсов в Болгарию и Черногорию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператор "Аврора — БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о "приостановке" летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная с 2 июля 2018 года", — сообщает АТОР.
>> «Натали-Турс» отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей
Уточняется, что решение по Болгарии компания объясняет "существенным изменением стоимости чартерной перевозки", "которая привела к низким финансовым показателям этого направления". При этом причины отказа от программы по Черногории в сообщении туроператора не приводятся, отметили в ассоциации.
По сведениям АТОР, компания заверяет своих партнеров в том, что оператор вывезет своих туристов, которые уже находятся за границей, и выполнит все свои обязательства по программам, предусматривающим организацию детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.
Туроператор "Аврора — БГ" ранее являлся активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.
ТАСС: последние новости
Эксперт: ввод ж/д сообщения по Крымскому мосту увеличит в два раза перевалку грузов Власти Москвы запустят сервисы поддержки малого бизнеса, стартовавшего во время ЧМ-2018 Прокуратура ведет проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в китайский город Санья
Комментарии5  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля498
Названа самая быстро вымирающая страна в мире154
Пентагон внезапно изменил свои цели и задачи94
В Швеции вступил в силу закон «о добровольном сексе»30
Индия приняла окончательное решение по С-40013
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение