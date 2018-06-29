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В Таиланде для туристов введут новые ограничения
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В Таиланде для туристов введут новые ограничения 

РИА Новости 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
Власти Таиланда с нового зимнего сезона намерены ограничить доступ туристов на Симиланские острова и запретить там ночевки отдыхающих, сообщает АТОР.
Таиланд продолжает проводит последовательную политику по восстановлению экологии ряда популярных направлений и теперь решил уменьшить турпоток на Симиланские острова, девять из которых признаны Национальным природным заповедником Таиланда.
Там расположены тропические леса, чистые пляжи с белоснежным песком, прозрачное море, где можно увидеть экзотических рыб, черепах и скатов.
Большинство туристов, в том числе, и россиян, приезжают на Симиланские острова только на один день, однако находятся и такие путешественники, которые остаются на ночь.
Специально для них на островах Ко Симилан и Ко Мианг были созданы два небольших палаточных городка и 35 деревянных бунгало без электричества. Ночевки здесь будут запрещены с 15 октября, когда парк, закрытый еще в мае на время сезона дождей, вновь будет открыт.
Также будут введены ограничения по максимальному количеству туристов, посещающих острова в день.
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