Меняем Испанию на Грузию: куда уфимцы летят отдыхать

Турция набирает бешеную популярность

Лето, как много в этом слове: каникулы, тепло, солнце и конечно же долгожданный отпуск. Каким же странам отдают предпочтение уфимцы, при выборе места для отдыха?

По данным аналитиков сервиса OZON.travel, за первый месяц лета, фаворитом для наших горожан стала Грузия , спрос билетов в эту страну вырос в десять раз по сравнению с прошлым годом. Популярность Испании же сильно снизилась, в общем рейтинге она спустилась на шестое место. Солидный рывок сделала и Турция — с 13-го места на 4-е.

Среди отечественных курортов максимальной популярностью пользуются Сочи , не без помощи Чемпионата мира, надо полагать — этому курорту отдали предпочтение семь процентов уфимцев. Пять процентов горожан выбрали наш Крым и отправились в Симферополь

Опять-таки, благодаря Чемпионату мира вырос интерес наших жителей к Ростову-на-Дону почти в семь раз по сравнению с прошлым годом.