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Меняем Испанию на Грузию: куда уфимцы летят отдыхать
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Меняем Испанию на Грузию: куда уфимцы летят отдыхать 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Турция набирает бешеную популярность
Лето, как много в этом слове: каникулы, тепло, солнце и конечно же долгожданный отпуск. Каким же странам отдают предпочтение уфимцы, при выборе места для отдыха?
По данным аналитиков сервиса OZON.travel, за первый месяц лета, фаворитом для наших горожан стала Грузия, спрос билетов в эту страну вырос в десять раз по сравнению с прошлым годом. Популярность Испании же сильно снизилась, в общем рейтинге она спустилась на шестое место. Солидный рывок сделала и Турция — с 13-го места на 4-е.
Среди отечественных курортов максимальной популярностью пользуются Сочи, не без помощи Чемпионата мира, надо полагать — этому курорту отдали предпочтение семь процентов уфимцев. Пять процентов горожан выбрали наш Крым и отправились в Симферополь.
Опять-таки, благодаря Чемпионату мира вырос интерес наших жителей к Ростову-на-Дону почти в семь раз по сравнению с прошлым годом.
Также уфимцы стали выбирать и более экзотичные страны, в этом месяце были зарегистрированы вылеты Японию, Норвегию и Иран.
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