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Опасный туризм: рейтинг стран из группы риска
Sputnik Грузия
47 минут назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Рейтинг самых опасных туристических направлений опубликовала британская страховая компания Endsleigh Insurance Services. Смотрите в инфографике список стран, составленный на основе этих данных
На первом месте в списке оказался
Таиланд
, известный своими прекрасными пляжами и дружелюбным населением, сообщает
Sputnik
Армения
. Второе место поделили
Чили
и
США
.
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