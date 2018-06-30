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Опасный туризм: рейтинг стран из группы риска
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Опасный туризм: рейтинг стран из группы риска 

Sputnik Грузия 47 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Рейтинг самых опасных туристических направлений опубликовала британская страховая компания Endsleigh Insurance Services. Смотрите в инфографике список стран, составленный на основе этих данных
На первом месте в списке оказался Таиланд, известный своими прекрасными пляжами и дружелюбным населением, сообщает Sputnik Армения. Второе место поделили Чили и США.
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