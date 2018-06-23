Болельщики ЧМ‑2018 смогли уехать со стадиона «Спартак» в Москве за рекордно короткое время

Москве болельщики чемпионата мира по футболу смогли уехать со стадиона «Спартак» всего за один час, что стало рекордным показателем, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

В субботу на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии Туниса . Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев. На стадионе собралось 44,19 тысячи зрителей.

«У нас новый рекорд! Сегодня все болельщики уехали со стадиона всего за час», — говорится в сообщении.

Ранее в аккаунте сообщалось, что метро Москвы как всегда готово встретить болельщиков. В вагонах и на станциях комфортная температура, а на стойках «Живое общение» можно бесплатно получить воду. Поезда по Таганско-Краснопресненской линии ходят с уменьшенными интервалами.