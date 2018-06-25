Семьи с младенцами предпочитают летать в Сочи

МОСКВА , 25 июн — РИА Новости . Названы самые популярные направления авиаперелетов у родителей с младенцами, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал, куда любят летать родители со своими малышами. Остальным пассажирам приходится запасаться терпением, ведь не всегда маленькие пассажиры могут выдержать перелет без слез и крика.

России чаще всего младенцев можно встретить и услышать в самолете Москва — Сочи . Этот маршрут для полета с детьми до 2 лет выбирают 3,42% пассажиров. Билет в одну сторону в среднем обходился в этом году в 4 576 рублей. На второй строчке еще одно южное направление. По маршруту Москва — Краснодар с детьми летают 2,41% путешественников (3 485 рублей за билет). Третье место у авиаперелетов из Москвы в Крым (2,4% пассажиров с малышами).