Крым вошел в топ-3 направлений для путешествий с детьми 

Крым занимает третью позицию в списке российских направлений, которые для своего отдыха выбирают родители с детьми до двух лет. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на данные сервиса путешествий «Туту.ру».
Его специалисты, проанализировав количество проданных с января по май авиабилетов, выяснили, что чаще всего молодые родители совершают перелёты Москва — Сочи. На второй строчке расположился маршрут Москва — Краснодар. Замыкает тройку лидеров Крымский полуостров.
Если анализировать полёты за границу, то, по словам специалистов, в первой десятке располагаются страны ближнего зарубежья, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия и Грузия.