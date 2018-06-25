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Крым вошел в топ-3 направлений для путешествий с детьми
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Крым вошел в топ-3 направлений для путешествий с детьми 

Национальная Служба Новостей 32 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Крым занимает третью позицию в списке российских направлений, которые для своего отдыха выбирают родители с детьми до двух лет. Об этом сообщает КИА, ссылаясь на данные сервиса путешествий «Туту.ру».
Его специалисты, проанализировав количество проданных с января по май авиабилетов, выяснили, что чаще всего молодые родители совершают перелёты Москва — Сочи. На второй строчке расположился маршрут Москва — Краснодар. Замыкает тройку лидеров Крымский полуостров.
Если анализировать полёты за границу, то, по словам специалистов, в первой десятке располагаются страны ближнего зарубежья, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия и Грузия.
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