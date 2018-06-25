Товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился более чем на 30 процентов

Россияне стали чаще выбирать Азербайджан в качестве места для отдыха. Вячеслав Володин. За прошлый год товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос более чем на 30 процентов. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Баку. Он отметил, что очень хороший показатель развития отношений Москвы Также возрос поток российских туристов — до 850 тысяч человек. Делегация Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Азербайджан 24 июня. На 25 июня запланирован ряд встреч с руководством Азербайджана, стороны планирую обсудить сотрудничество в торгово-экономической сфере, передает " Парламентская газета ".