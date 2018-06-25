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Товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился более чем на 30 процентов
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Товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился более чем на 30 процентов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Россияне стали чаще выбирать Азербайджан в качестве места для отдыха.
За прошлый год товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос более чем на 30 процентов. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что очень хороший показатель развития отношений Москвы и Баку.
Также возрос поток российских туристов — до 850 тысяч человек.
Делегация Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Азербайджан 24 июня. На 25 июня запланирован ряд встреч с руководством Азербайджана, стороны планирую обсудить сотрудничество в торгово-экономической сфере, передает "Парламентская газета".
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