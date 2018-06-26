Заграничные поездки россиян возьмут под контроль

Российские власти усиливают контроль за поездками граждан за рубеж.

Для этого будет использоваться система «Электронная путевка», в которой собираются данные о турах, купленных гражданами через туристические компании.

Система разрабатывается еще с 2015 года и изначально задумывалась как добровольная. Теперь же Ростуризм «Ростех» предложили сделать ее обязательной для всех туроператоров, а передачу сведений — закрепить законодательно.

Турбизнес предупрежден о том, что в ближайшей перспективе «Электронная путевка» станет обязательной. Но что означает «близость» такой перспективы, сказать трудно.

Обещанного три года ждут

История с «электронной путевкой» совершенно детективная, соглашается исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе

"Введение этого инструмента прописано в «Законе о туризме», но как опция: что туркомпании имеют возможность облегчить себе жизнь, переведя свое общение с контролирующими органами полностью в Интернет. Но почему инициаторы этого нововведения сочли, что от него турбизнесу станет легче, никто в самом турбизнесе пока не понял", — сказала она «Ридусу».

Сами туристы, как мыслилось, смогли бы отслеживать статус своего путешествия через Госуслуги, где будет видно, жива ли их туркомпания, не изменена ли дата вылета и т. д. А Ростуризм якобы с помощью электронной путевки смог бы быстрее разыскивать туристов, которых бросил туроператор за рубежом.

В любом случае, какие бы преимущества эта система не предлагала, все они остаются исключительно в теории — и, ожидает Майя Ломидзе, останутся таковыми неопределенное время.

Введение обязательного мониторинга слишком подвижных граждан отсрочивает совершенно заурядная для России причина: после того, как разработчик системы — АО «Астерос» — потратил на проект 540 млн рублей, он подал заявление о банкротстве.

Персонал компании разбежался, а местонахождение серверов, на которых была размещена система, неизвестно. Поэтому ее запуск, планировавшийся на 1 января 2018 года, был сперва отложен до 1 июня, а теперь вновь сдвигается, как говорят в космической промышленности, «вправо» — то есть на более поздние сроки — и это «вправо» пока располагается за рамками таблицы.

Следи за собой, будь осторожен

Каким образом преемники «Астероса» намерены подхватить выпавшее знамя, остается загадкой, говорит Ломидзе.

"Первоначально исполнитель проекта выбирался через тендер. Но то, что победитель тендера произвел на свет, не лезло ни в какие ворота — хотя Ростуризм работу принял, пользоваться системой было невозможно ни туроператорам, ни самому Ростуризму. Это было за гранью добра и зла", — рассказывает она.

Таким образом, работу надо целиком делать заново — и, разумеется, на это придется изыскивать еще полмиллиарда рублей или около того. Естественно, без каких-либо гарантий, что на этот раз система «электронной путевки» заработает как полагается. Потому что, по словам Ломидзе, на этот раз производителя работ вообще нашли без тендера — Ростех обещает обойтись своими силами.

Аналогичная ситуация, к слову, произошла с планами властей ввести «чипирование» россиян взамен бумажных паспортов. Разработчик той программы, НИИ «Восход», потратил на проект 170 млрд рублей, а кончил тем же, чем «Астерос» — банкротством.

И в том, и в другом случае сами россияне, не имеющие прямого отношения к туриндустрии, контролирующим и исполнительно-распиливающим органам, могут только радоваться тому, что введение системы «электронной путевки» откладывается на неопределенный срок. Когда у Большого Брата дела идут плохо, младшие братья в накладе не остаются.

Ведь после введения предлагаемой системы в обязательном порядке государственным органам станут известны все персональные данные каждого россиянина, кто решил съездить за границу: кто, куда, почем и с кем.

Последнее особенно пикантно, потому что следящие органы получат возможность отслеживать личные отношения граждан: далеко не всегда мужья и жены летают к морю со своей второй половиной, и никому не известно, не станет ли такая информация способом шантажа таких путешественников. Ведь нет ничего, что нельзя было бы купить за деньги. А то, что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги…

"Это не имеет отношения к запретам на выезд, который накладывают, например, судебные приставы. Сейчас при пересечении границы можно отследить только официальные ограничения на выезд обладателя конкретного паспорта. Предлагаемая же система не имеет к этому никакого отношения", — отрезает Ломидзе.

Закажи мне путевку по-белому

Всё на настолько мрачно, разбавляет пессемизм Майи Ломидзе заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко

"Если государство захочет узнать о гражданине какую-то информацию, оно ее узнает и без дополнительных инструментов в виде электронной путевки. Зато с помощью этой системы сам гражданин сможет держать под контролем свою поездку: точно знать, оплачено ли его путешествие, забронированы ли гостиницы, куплены ли билеты и т. д. ", — объяснил он «Ридусу» преимущества нововведения.

Те граждане, которые не хотят помогать государству отслеживать свои перемещения и персональные данные, пока еще имеют возможность конструировать свои поездки за границу, не прибегая к услугам турагентств. Благо, доступ к системам самостоятельного заказа балетов и бронирования гостиниц пока никем не перекрыт, хотя слухи о такой возможности время от времени появляются.

Глухое недовольство из среды туроператоров происходит из-за того, что им после обязательного введения электронной путевки придется производить дополнительную, при этом им самим совершенно ненужную, работу, говорит Давыденко.