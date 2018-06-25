Володин: Турпоток из России в Азербайджан вырос на 18 процентов

Россияне чаще выбирают местом отдыха Азербайджан , чем страны Восточной Европы, о чем свидетельствуют данные по росту турпотока в республику, заявил в интервью телеканалу AZTV спикер Госдумы Вячеслав Володин , который накануне прибыл в Баку с официальным визитом.

Черногорию и Чехию. "Поток российских туристов достиг 850 тысяч человек, и он существенно увеличился, в сравнении — рост на 18 процентов предыдущими годами", — отметил он, добавив, что россияне выбирают Азербайджан для отдыха чаще, чем, например, Болгарию

"Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан, — считает председатель Госдумы. — Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит, нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают".

Впрочем, торговые связи России и Азербайджана развиваются не хуже туристических обменов: по словам Володина, за 2017 год товарооборот между странами вырос более чем на 30 процентов.