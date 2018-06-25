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Володин: Турпоток из России в Азербайджан вырос на 18 процентов
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Володин: Турпоток из России в Азербайджан вырос на 18 процентов 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россияне чаще выбирают местом отдыха Азербайджан, чем страны Восточной Европы, о чем свидетельствуют данные по росту турпотока в республику, заявил в интервью телеканалу AZTV спикер Госдумы Вячеслав Володин, который накануне прибыл в Баку с официальным визитом.
"Поток российских туристов достиг 850 тысяч человек, и он существенно увеличился, в сравнении — рост на 18 процентов предыдущими годами", — отметил он, добавив, что россияне выбирают Азербайджан для отдыха чаще, чем, например, Болгарию, Черногорию и Чехию.
"Это очень хороший показатель, в основе которого лежит отношение наших граждан, — считает председатель Госдумы. — Ведь когда мы говорим о товарообороте, это деловые отношения, когда есть элемент, в том числе целесообразности, выгоды. А когда речь идет о туризме, это значит, нашим гражданам нравится приезжать в Азербайджан, здесь их хорошо принимают".
Впрочем, торговые связи России и Азербайджана развиваются не хуже туристических обменов: по словам Володина, за 2017 год товарооборот между странами вырос более чем на 30 процентов.
Делегация Госдумы находится в Азербайджане с двухдневным официальным визитом. Для Вячеслава Володина это первая поездка в Баку в качестве председателя нижней палаты российского парламента. Накануне он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравил его с переизбранием на высокий пост и отметил значимость российско-азербайджанских контактов на высшем уровне для развития двусторонних отношений.
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