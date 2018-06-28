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Крымский мост устроил бум на полуострове
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Крымский мост утроил туристический бум на полуострове 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
«Сейчас у нас на традиционных пляжах достаточно многолюдно. Это в районе Алушты, Большой Ялты, Евпатории», — рассказал газете ВЗГЛЯД зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Возросший турпоток он связывает с открытием движения по Крымскому мосту.
Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что нынешний курортный сезон на полуострове отмечается повышенной активностью туристов. Только с начала года в Крыму уже отдохнули 1,6 млн человек.
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«Сейчас у нас на традиционных пляжах достаточно многолюдно. Это в районе Алушты, Большой Ялты, Евпатории. Чуть поменьше людей между Алуштой и Судаком», — рассказал Форманчук.
О том, что люди в этом году активно поехали отдыхать в Крым, Форманчуку рассказал его приятель, которому принадлежит небольшой пансионат.
«Курортный сезон идет успешно. Можно не сомневаться, что к окончанию сезона — к ноябрю — отдыхающих будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас было порядка 5,4 млн отдыхающих», — отметил он.
Александр Форманчук считает, что активность турпотока связана в том числе с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту.
«Помимо того, что мост снял многие проблемы с переездом, он сам по себе стал привлекательным туристическим объектом. Люди с удовольствием едут на машинах, потому что хотят проехать по этому мосту. Крымчане тоже любят ездить в выходные дни в сторону Керчи, на краснодарское побережье, а потом возвращаются назад. Эта поездка становится отдельным экскурсионным маршрутом», — рассказал Форманчук.
На активность туристов обратили внимание местные жители. Блогер из Судака Александр Кирьяков выложил фото и видео огромного количества отдыхающих туристов на набережных полуострова. По его словам, уже в июне на пляжах было «яблоку негде упасть», набережные, кафе и автодороги оказались забиты туристами. «Вот, ребятки, что Крымский мост животворящий делает», — пишет блогер, предположив, что после окончания чемпионата мира по футболу на полуостров приедет еще большее количество людей.
То, что открытие моста сказалось на возросшем турпотоке, сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов. «В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту и нового пассажирского терминала в Аэропорту Симферополя ожидается, что число туристов в Крым в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 млн человек», — отмечал Сафонов.
Он сообщал также, что количество пляжей к курортному сезону в респукблике выросло до 431, что на 44 больше чем в 2017 году. Полуостров провел модернизацию и реконструкцию 81 отеля и санатория.
Сафонов подчеркнул, что открытие моста через Керченский пролив «создает условия для снижения стоимости строительства на полуострове, снижения цен на топливо товары и услуги».
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