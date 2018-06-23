Россиян предупредили об удорожании турпутевок

Эксперт: рост цен на топливо приведет к удорожанию путевок в зимний сезон

Российский топливный союз (РТС) ранее обратился в открытом письме к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой дать поручение, чтобы обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива. Поводом послужил беспрецедентный, как считает союз, рост оптовых цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. В обращении к российскому премьеру РТС негативно отозвался о реакции ответственных регуляторов на ситуацию и предупредил о возможных последствиях.

"Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов", — сказал собеседник агентства.

Горин считает, что в перспективе, если динамика продолжится, туристический продукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.

"Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет", — прокомментировал эксперт.