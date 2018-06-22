Карты для путешественников чаще только кажутся выгодными

Карты для путешественников зачастую только кажутся очень выгодными

К лету одни банки обновляют условия действующих туристических карт, другие предлагают новые. В основе такого продукта лежит обычная дебетовая или кредитная карта со стандартным для банка кредитным лимитом 300 000–1,5 млн руб. в зависимости от категории карты, кредитной ставкой 20–30% годовых и, как правило, грейс-периодом в 50–60 дней. Но карты для туристов отличаются от обычных специальными бонусами и полезными в поездке услугами.

В течение полутора месяцев (до 14 мая) туристическую кредитку тестировал и Сбербанк . По словам его представителя, оборот по картам для путешествий оказался на 20% выше по сравнению с картами аналогичного уровня без специального предложения. Банк продолжает наблюдение за портфелем этих карт, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе продукта, сообщила его пресс-служба.

Банкиры утверждают, что туристические карты пользуются спросом. К примеру, каждая третья выпускаемая сейчас Бинбанком премиальная карта — это туристическая карта, подключенная к программе лояльности аэропорта «Шереметьево» SVO Club, сообщил директор департамента развития блока банковских карт Бинбанка Игорь Гайдаржи

Клиентов все больше интересуют универсальные карты для туристов, рассказывают директор по розничному бизнесу банка «Восточный» Алексей Крейтор и директор департамента продуктов и банковских технологий « Росгосстрах банка Олег Галеев . «Они позволяют накапливать и тратить бонусные баллы и мили не только летая любыми авиакомпаниями, но и пользуясь другими услугами — например, бронированием отелей или арендой автомобиля», — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

Разрабатывая новые карты, банки ориентируются прежде всего на обеспеченных клиентов, признают банкиры. «Они, как правило, совершают больше транзакций на более крупные суммы, в том числе за пределами России », — объясняет вице-президент «Тинькофф банка» Данил Анисимов. Получив карту путешествий, клиенты в дальнейшем начнут пользоваться и другими услугами банка, надеется он.

Бонусы и сервисы

Основная приманка карт для путешественников — повышенные бонусы при покупках в туристических категориях, в том числе за рубежом. Особенно щедрые бонусы — 7–10% от суммы расходов — банки начисляют за оплату картой отеля, а также авиа— и железнодорожных билетов, за прочие расходы — в среднем 2%. Но при этом многие банки ограничивают ежемесячное количество бонусов — не более 10 000–30 000 бонусов.

Банки лояльны к тем, кому в зарубежной поездке понадобятся наличные. С карт AlfaTravel (дебетовой), Travel Black «Русского стандарта», Citi Priority, Buy & Fly Premium Rewards Райффайзенбанка (в пакете услуг «Премиальный 5») можно снимать деньги за рубежом без комиссии банка — остается только комиссия владельца банкомата и иногда потери на конвертацию. Частично такая возможность есть и у держателей карт банка «Санкт-Петербург»: обналичить деньги без комиссии можно четыре раза в год с обычных карт или восемь раз с карт Premium.

Некоторые банки также начисляют процент на остаток средств клиента на туристической карте: например, 10% годовых бонусами на остаток по «Карте путешественника» «Росгосстрах банка» или 7% годовых рублями на остаток карты SVO Club Premium Бинбанка.

Банки понимают, что потребности клиента в путешествии не ограничиваются покупкой билета и бронью отеля, говорит руководитель Deloitte Digital в СНГ Илья Этко. Поэтому практически все карты для путешественников дополнены нужными многим туристам сервисами, не только банковскими. Большинство из них анонсируются как бесплатные.

Наиболее широкий набор дополнительных услуг у премиальных карт. Он традиционно включает консьерж-сервис, страховку для выезжающих за рубеж, ожидание в VIP-залах аэропортов, правда ограниченное количество раз в году, упаковку багажа. Также держателю такой карты иногда предоставляются скидки на такси.

Услуга посещения VIP-залов аэропортов подключается по-разному в зависимости от банка. С картами «Русского стандарта» и Ситибанка , к примеру, достаточно зарегистрироваться на сайте оператора залов ожидания Lounge Key, а к AlfaTravel надо будет получить отдельную карту Priority Pass.

Почти каждый год банки придумывают для путешественников новые карточные преференции. Фишка этого года — бесплатный мобильный интернет за рубежом (интернет-роуминг). По словам главного эксперта Frank RG Дмитрия Тарасова, бесплатный интернет в поездках банки стали предоставлять своим карточным клиентам совсем недавно.

Пока он доступен лишь клиентам нескольких банков, причем с ограничениями. Например, держатели карт AlfaTravel от Альфа-банка могут бесплатно пользоваться мобильным интернетом в роуминге только 14 дней в году и только если являются абонентам «Билайна» или МТС . Услуга подключается автоматически при выезде за рубеж при наличии подключенного автоматического пополнения счета телефона с карты AlfaTravel.

А Ситибанк в этом году дал возможность держателям карт Citi Priority пользоваться безлимитным WiFi по всему миру, но от единственного провайдера — Boingo (имеет более 1 млн точек доступа к сети интернет по всему миру).

Сколько стоит бесплатный сервис

Несмотря на то что банки обещают клиентам бесплатные сервисы, это не совсем так. За премиальную карту с широким набором дополнительных услуг придется платить 500–2500 руб. в месяц в зависимости от банка. Впрочем, зачастую банки не взимают эту плату при высоких оборотах по карте или поддержании на счете большого неснижаемого остатка. К примеру, у «Тинькофф банка» для этого необходимо поддерживать ежемесячный минимальный остаток не менее 3 млн руб. или совершать покупки на сумму от 200 000 руб. за месяц совокупно по всем картам, у Ситибанка — остаток 1,5 млн руб. или траты минимум на 75 000 руб. за месяц, у Бинбанка — средства на счетах от 600 000 руб. или операции на 150 000 руб., у «Санкт-Петербурга» — остаток от 100 000 руб. или покупки на 30 000 руб. в месяц.

По словам Этко, обслуживание туристических карт для клиента, как правило, ощутимо дороже по сравнению с обычными. Чем больше дополнительных услуг прилагается к карте, тем дороже ее годовое обслуживание, добавляет эксперт.

Как потратить бонусы

Мечта любого банка — покрепче привязать к себе клиента. Поэтому для клиентов-туристов в последние пару лет многие из них создают собственные туристические порталы с возможностью купить железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель или заказать такси, в том числе за бонусы — именно там клиенты получают максимальные бонусы (кэшбэк) за покупки по карте банка, в остальных случаях вознаграждение ниже. Там же держатели карт получают возможность потратить начисленные бонусы.

Такими порталами уже обзавелись Альфа-банк, «Тинькофф», «Русский стандарт», «Санкт-Петербург», «Росгосстрах банк», «Открытие». Как правило, услугу предоставляет партнер: чаще всего это сервис бронирования OneTwoTrip (собственную продажу авиабилетов планирует реализовывать «Тинькофф»). Собственный портал «Путешествия» имеется и у Сбербанка.

Держатели любых других карт Альфа-банка, «Тинькофф банка» и «Русского стандарта» также могут вернуть часть средств, потраченных на туристическом портале, но размер бонусного кэшбэка будет меньше, чем по картам для путешественников.

Банки по-разному ограничивают путешественников в их тратах начисленных бонусов, но солидарны в одном: расходовать их можно только на путешествия. Например, бонусы, накопленные на туристических картах Альфа-банка, «Открытия» и «Росгосстрах банка», можно потратить только на их специальных сайтах. А туристическими бонусами «Тинькофф банка», «Русского стандарта» и «Санкт-Петербурга» можно оплачивать путешествия и за пределами их специализированных порталов.

Альфа-банк, «Открытие», «Росгосстрах банк» на своих сайтах для туристов позволяют оплачивать бонусами не только всю покупку, но и ее часть.

Выбирая туристическую карту, клиенты банков должны учитывать курс бонуса (балла, мили). Некоторые банки не только не приравнивают бонус к рублю, но и устанавливают разный курс при начислении и списании бонусов. Так, в «Русском стандарте» 1 балл начисляется за каждые 20–25 руб. покупки, а списывается — по курсу 1 балл за 50 коп. расходов. На карты Buy & Fly Райффайзенбанк начисляет 1–4 мили за каждые потраченные 100 руб., а списывает их по курсу 50 коп.