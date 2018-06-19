Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске 

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство «Интерфакс».
По предварительным данным, в воздухе он столкнулся с птицей. На борту находилось 157 пассажиров, никто не пострадал.
Напомним, накануне в Барнауле самолет Superjet 100 совершил аварийную посадку. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург. Во время полета у судна сработал датчик о технической неисправности. На борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла успешно.
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