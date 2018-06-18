Самолёт вынужденно сел в Париже из-за беспорядков на борту

Участвовавших в беспорядках задержала полиция, после чего воздушное судно продолжило полёт.

По предварительным данным, разборки на борту самолёта начались с неподобающего поведения троих пассажиров, которые употребляли алкоголь.