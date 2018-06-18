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Самолёт вынужденно сел в Париже из-за беспорядков на борту
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Самолёт вынужденно сел в Париже из-за беспорядков на борту 

Говорит Москва 1 час назад
Участвовавших в беспорядках задержала полиция, после чего воздушное судно продолжило полёт.
По предварительным данным, разборки на борту самолёта начались с неподобающего поведения троих пассажиров, которые употребляли алкоголь.
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